شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق القمر الصناعى Rocket Lab سيذهب "أبعد قليلاً من المعتاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد Rocket Lab للقيام بأول مهمة قمرية في وقت لاحق من هذا العام كجزء من برنامج Artemis التابع لناسا.

وقالت شركة الإطلاق وأنظمة الفضاء إنها ستطلق CAPSTONE (عمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع المستقل ذاتيًا Cislunar وتجربة الملاحة) من منشأتها في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا بين أكتوبر وديسمبر 2021 حسبما نقل موقع Digitartlends.

كانت الخطة الأصلية هي بدء المهمة من ميناء الفضاء الإقليمي في منتصف المحيط الأطلسي في مرفق والوبس للطيران في فيرجينيا بالولايات المتحدة ، لكن التأخيرات المختلفة دفعت الشركة إلى تحويل العمليات إلى منشأتها الحالية في نيوزيلندا.

سوف يستخدم Rocket Lab صاروخ Electron الذي يعد العمود الفقري للعمل الخاص به لإرسال CAPSTONE في طريقه. بمجرد وصولها إلى الفضاء ، ستساعد مركبة الفوتون الفضائية التابعة للشركة على نشر CAPSTONE في مدار حول القمر.

وخلال مهمتها التي تستغرق ستة أشهر ، ستجمع CAPSTONE البيانات المصممة لمساعدة وكالة ناسا في الاستعدادات لبوابة القمر التي ستعمل كمحطة فضائية لمهام Artemis القادمة التي تهدف إلى وضع المرأة الأولى والرجل التالي على القمر.

وستمثل مهمة Rocket Lab المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مركبة الفوتون الفضائية الخاصة بها بهذه الطريقة، حيث تمثل المهمة القمرية الأولى للشركة توسعًا كبيرًا في أعمالها الحالية المتمثلة في إطلاق أقمار صناعية صغيرة في مدار أرضي منخفض.

وقال بيتر بيك، الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab ، في رسالة على موقع الشركة على الإنترنت: "فريقنا فخور للغاية بإطلاق واحدة من أولى مهام الاستكشاف لدعم هدف ناسا المتمثل في تقديم تواجد مستدام وقوي على سطح القمر".

وأضاف بيك: "لقد تعاونا مع برنامج خدمات الإطلاق التابع لوكالة ناسا في مهمات إلكترونية سابقة إلى مدار أرضي منخفض، لذلك من المثير العمل معهم مرة أخرى للذهاب إلى أبعد من المعتاد بقليل حوالي 380.000 كم."