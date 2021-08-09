شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Perseverance تفشل فى أخذ عينات من تربة المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن المحاولة الأولى للمركبة المريخية Perseverance في جمع عينات من تربة الكوكب الأحمر باءت بالفشل.

وتشير ناسا في بيانها، "أظهرت البيانات التي أرسلتها المركبة Perseverance إلى الأرض، أن المحاولة الأولى لجمع عينات من تربة الكوكب الأحمر باءت بالفشل، ولم تتمكن من أخذ أية عينة".

ووفقا للبيانات التي أرسلتها المركبة، عملت منظومة جمع العينات بصورة صحيحة كما هو مخطط لها، ولكن القياسات أظهرت عدم وجود التربة في الأنبوب المخصص لجمع العينات، في نهاية العملية، وتضيف ناسا، سيحلل فريق من المختصين هذه النتيجة.

وكانت ناسا قد أعلنت في يوليو الماضى أن مسبار Perseverance انتهى من اختبار الأجهزة والمعدات وبدأ في تنفيذ مهمته الرئيسية- البحث عن علامات حياة على الكوكب الأحمر.

وأداة العمل الرئيسية لمسبار Perseverance هي ذراع آلية طولها متران، مثبت عليها العديد من الأجهزة والمعدات أهمها جهاز تحليل الأشعة السينية الكيميائي الصخري PIXL، الذي باستخدام الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية، سيحلل تركيب الصخور، وستسمح له الكاميرا القريبة بالتقاط صور للعينات بتكبير كافٍ لاكتشاف علامات تشير إلى وجود الميكروبات فيها سابقا، ويعتقد العلماء أن فوهة جيزيرو التي هبط فيها المسبار كانت بحيرة في الماضي، لذلك إذا كانت فيها حياة فسيكون هناك دليل على وجودها.