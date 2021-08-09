شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمطار من الشهب تصل إلى ذروتها بمعدل 40 "نيزك" كل ساعة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمطار من الشهب تسمى Perseids قريبًا، حيث ستصبح مرئية بالعين المجردة عندما يبلغ ذروتها يوم الخميس من هذا الأسبوع، ويقع الحدث السماوي عندما تمر الأرض عبر حطام المجرة الذي خلفه مرور مذنب Swift-Tuttle، ومن المتوقع أن تكون ذروة هذا الحدث في ليلة 12 أغسطس حتى الساعات الأولى من يوم 13 أغسطس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُطلق على هذا المطر من الشهب أنه أفضل ما في العام نظرًا لمدى سطوعه ونشاطه، مع توقع ما يصل إلى 40 نيزكًا في الساعة هذا العام.

توضح وكالة ناسا: "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبعيدًا عن التلوث الضوئي، فقد تكتشف أكثر من 40 شهاب في الساعة"، مضيفة، "إذا كنت في مدينة، فقد ترى القليل فقط كل ساعة؛ كما سيشاهد مراقبو السماء في نصف الكرة الجنوبي أيضًا عددًا أقل من الشهب، مع عدم ظهور أي منها تحت خط عرض 30 درجة جنوبًا".

ولعل أفضل طريقة لإلقاء نظرة على العرض الذي يحدث كل عام، هو بعيدًا عن أضواء البلدات والمدن والمباني والأشجار وحيث توجد رؤية واضحة للأفق.

وسيكون القمر في مرحلة هلالية رقيقة خلال هذا الحدث، مما يخلق ظروف مشاهدة مثالية دون تدخل من ضوء القمر.

هذا يعني أن القمر سيصدر القليل جدًا من الضوء، عند حوالي 20 في المائة من الإضاءة، مما يخلق ظروفًا مثالية في السماء لمشاهدة النجوم.