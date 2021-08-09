شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمطار من الشهب تصل إلى ذروتها بمعدل 40 "نيزك" كل ساعة قريبا والان مع تفاصيل الخبر
توضح وكالة ناسا: "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبعيدًا عن التلوث الضوئي، فقد تكتشف أكثر من 40 شهاب في الساعة"، مضيفة، "إذا كنت في مدينة، فقد ترى القليل فقط كل ساعة؛ كما سيشاهد مراقبو السماء في نصف الكرة الجنوبي أيضًا عددًا أقل من الشهب، مع عدم ظهور أي منها تحت خط عرض 30 درجة جنوبًا".
ولعل أفضل طريقة لإلقاء نظرة على العرض الذي يحدث كل عام، هو بعيدًا عن أضواء البلدات والمدن والمباني والأشجار وحيث توجد رؤية واضحة للأفق.
وسيكون القمر في مرحلة هلالية رقيقة خلال هذا الحدث، مما يخلق ظروف مشاهدة مثالية دون تدخل من ضوء القمر.
هذا يعني أن القمر سيصدر القليل جدًا من الضوء، عند حوالي 20 في المائة من الإضاءة، مما يخلق ظروفًا مثالية في السماء لمشاهدة النجوم.