تكنولوجيا: شاومي تشارك أول الصور الحية لصندوق تغليف Mi Pad 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي أول الصور الحية لصندوق تغليف جهاز Mi Pad 5 اللوحي، كما كشفت أحدث التسريبات عن صور حية لحافظة لوحة المفاتيح قبل إنطلاق مؤتمر الشركة الرسمي في 11 من أغسطس.

ينطلق الحدث الرسمي للعملاق الصيني شاومي خلال أيام لكشف النقاب عن هاتف Mi MIX 4، مع سلسلة Mi Pad 5، وقبل إنطلاق الحدث قدمت شاومي نظرة على الصندوق الخاص بأجهزة Mi Pad 5 اللوحية.

وتكشف الصور عن تصميم صندوق تغليف جهاز Mi Pad 5 اللوحي الذي يتميز باللون الأبيض، مع شعار شاومي في الزاوية العلوية اليمنى، بينما يتوسط الصندوق عنوان الجهاز اللوحي الذي يظهر أيضاً في أحد جانبي صندوق التغليف.

أيضاً نظراً للتصميم النحيف لصندوق التغليف، فإن التوقعات تشير إلى أن شاومي لن تقدم شاحن في محتوى الصندوق، وهي إستراتيجية شاومي التي تتبعها بالفعل في الإصدارات الأخيرة من هواتفها الذكية، لكن على عكس سياسة الشركة في عرض وحدة شحن مجانية مع هواتفها الذكية، فإن التوقعات تشير إلى أن شاومي لن تقدم هذه الميزة مع سلسلة أجهزة Mi Pad 5 اللوحية.

أيضاً تكشف الصورة عن صندوق أخر باللون الأسود، حيث أكدت تسريبات جاءت على منصة Weibo على أن هذا الصندوق يعود لإصدار Mi Pad 5 Pro من السلسلة المرتقبة.

كما تؤكد الصور على دعم Mi Pad 5 بتقنيات Dolby Vision و Dolby Atmos، وتشير التسريبات إلى أن Mi Pad 5 Pro سيأتي ببعض من المميزات التي ينضم بها إلى الإصدارات الرائدة من الأجهزة اللوحية في الأسواق.

من المتوقع أيضاً أن يختلف إصداري Mi Pad 5 وMi Pad 5 Pro في فئة المعالج، وقدرة الشحن التي تدعم الجهاز، حيث ينطلق إصدار Pro بمعالج Snapdragon 870، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بمعالج Snapdragon 860 وقدرة أقل في تقنية الشحن.

يذكر أن الصور الحية لحافظة لوحة المفاتيح قد نشرت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo، حيث تكشف الصور عن أحد الألوان التي تقدم للحافظة وهو اللون الأخضر، كما تتضمن الحافظة فتحة بتصميم دائري في الجهة الخلفية للكاميرة.

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