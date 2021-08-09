شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تمكين واستخدام وضع الأطفال فى Microsoft Edge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الإنترنت مكانًا مخيفًا خاصة عند استخدام الأطفال له، إلا أنه إذا كنت تستخدم Microsoft Edge للتصفح، فهناك ميزة لوضع خاص بالأطفال، والذى يمكنك تنشيطه لحماية ابنك، حيث تم تصميم هذا الوضع الجديد للحفاظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت دون جعل الإنترنت غير قابل للاستخدام، وهنا نقدم لك كيفية عمل وضع الأطفال في Microsoft Edge، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

يعد وضع الأطفال مخصص للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، وعند تشغيله لأول مرة، سيتعين عليك تحديد عمر طفلك، وهو خيار يغير مظهر التطبيق قليلاً.

يعمل وضع الأطفال أيضًا في وضع ملء الشاشة افتراضيًا، ولتعطيل وضع الأطفال والعودة إلى التصفح العادي، سيتعين عليك إدخال كلمة مرور الكمبيوتر أو رقم التعريف الشخصي.

كيفية تمكين واستخدام وضع الأطفال Kids Mode

1. افتح Microsoft Edge واضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى، وفي القائمة المنسدلة، اضغط على تصفح في وضع الأطفال.

2. في النافذة المنبثقة التي تظهر، اضغط فوق البدء، ثم حدد عمر طفلك، وسيمنحك انتقاء 5-8 سنوات متصفحًا به رموز أقل، بينما سيؤدي اختيار 9-12 عامًا إلى إضافة مجموعة مختارة من المقالات الإخبارية المناسبة للعمر إلى الصفحة الرئيسية للمتصفح.

عندما تريد مغادرة وضع الأطفال، اضغط فوق رمز وضع الأطفال في الزاوية العلوية اليمنى ثم الخروج من نافذة وضع الأطفال، وستظهر نافذة منبثقة تطلب كلمة مرور، وعندها أدخل كلمة مرور حساب المستخدم أو رمز PIN لإغلاق النافذة.

كيفية إضافة مواقع ويب إلى وضع الأطفال

يأتي وضع الأطفال مع قائمة محددة مسبقًا بالمواقع المسموح بها، وإذا كان هناك موقع ويب جديد تريد السماح لأطفالك بالوصول إليه، فإليك كيفية إضافتها.

1. أثناء وجودك في وضع الأطفال، توجه إلى موقع الويب الذي تريد إضافته، ويمكنك إما إدخال عنوان URL الخاص به في شريط العناوين، أو البحث عنه في Bing.

2. سترى صفحة تقول أن وضع الأطفال Kids Mode لا يمكنه الوصول إلى هذا الموقع بعد، اضغط فوق الحصول على إذن.

3. أدخل كلمة مرور حساب المستخدم أو رمز PIN في النافذة المنبثقة التي تظهر.

سيتم تحميل موقع الويب وإضافته إلى قائمة المواقع المسموح بها، يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للمواقع المسموح بها عن طريق فتح صفحة إعدادات Microsoft Edge، والضغط فوق Family في الشريط الجانبي، ثم تحديد إدارة المواقع المسموح بها في وضع الأطفال.