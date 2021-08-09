شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون: الطيور البحرية مهددة من البلاستيك الموجود فى آلاف الأعشاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر باحثون اسكتلنديون من أن الطيور البحرية تتعرض لخطر متزايد من النفايات البلاستيكية، حيث وجد أن آلاف الأعشاش في جميع أنحاء بريطانيا وأوروبا تحتوي على الملوثات، حيث درسوا البيانات على مدى أربع سنوات حول 10274 عشًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة والنرويج وأيسلندا والسويد وجزر فارو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طلب الباحثون من المراقبون الذين يزورون مستعمرات الطيور البحرية المساعدة في جمع البيانات كطريقة فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لإجراء الدراسة، التي اكتشفت أن 12% منها تحتوي على حطام بلاستيكي.

كما تم جمع المعلومات من 14 نوعًا من الطيور البحرية في 84 مستعمرة بين عامي 2016 و 2020، مع وجود طيور البفن الأطلسية الأكثر تضررًا من البلاستيك في أعشاشها.

ووجد الباحثون الاسكتلنديون، أن 67% من أعشاش البفن الأطلسية تحتوي على البلاستيك، باستخدام بيانات من أشخاص يدرسون الأعشاش لأغراض أخرى.

ولم يتم جمع أي بيانات عن البفن الأطلسي في المملكة المتحدة لأنها تميل إلى التكاثر في جحور عميقة بدلاً من أعشاش مفتوحة، وهذا يعني أنه من الصعب تسجيل محتويات الأعشاش مقارنة بتجاويف الأعشاش الضحلة في أماكن مثل النرويج وسفالبارد.

وعلى الرغم من أن طائر البفن الأطلسي يعشش عادة في الجحور، إلا أنه يمكن أن يبطن عشه بأشياء صغيرة مثل الغطاء النباتي.

كما تم الإبلاغ أيضًا عن شظايا عرضية من الورق وشباك الصيد في الجحور في المملكة المتحدة أيضا على االرغم من عدم تأكيدها.