شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إلغاء رحلتها التجريبية.. بوينج تعمل على إصلاح كبسولة ستارلاينر المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إلغاء الرحلة التجريبية المخططة لكبسولة الطاقم الجديدة ستارلاينر ، تقول بوينج إنها تعمل على إصلاح المشكلة التي أدت إلى الإلغاء وتأمل أن الاختبار يمكن أن يستمر هذا الشهر حسبما نقل موقع Digitartlends.

كانت شركة Boeing قد خططت في الأصل لإجراء رحلتها التجريبية الثانية من Starliner (المعروفة باسم OFT-2) يوم الثلاثاء 3 أغسطس، ولكن تم إلغاء هذا الإطلاق وتأجيله إلى الأربعاء 4 أغسطس، مع إعلان شركة Boeing أنها اكتشفت مشكلة في مضخة الدفع داخل Starliner.

اتمت إعادة Starliner إلى مرفق التكامل الرأسي (VIF) التابع لشركة United Launch Alliance للتحقيق في المشكلة، تتضمن خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها تشغيل المركبة الفضائية حتى يتمكن المحققون من إرسال واستقبال الأوامر أثناء الاختبار.

وقالت الشركة في بيان: "تعمل بوينج على فهم مؤشرات موضع الصمام غير المتوقعة في نظام دفع وحدة الخدمة التي قادت الشركة إلى تفكيك محاولة الإطلاق أمس الأحد".

"استبعدت شركة Boeing لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الصمامات أثناء وجود Starliner و Atlas V على منصة الإطلاق عددًا من الأسباب المحتملة، بما في ذلك البرامج.. يبدو أيضًا أن العاصفة الشديدة التي حدثت يوم الاثنين الماضي كانت سببًا غير محتمل ، لكن الفريق سيفحص عن كثب بحثًا عن أضرار المياه أو الكهرباء أثناء وجود المركبة الفضائية في VIF ".

سيستمر الاختبار خلال نهاية هذا الأسبوع، وتقول شركة Boeing إنها تبحث في تواريخ الإطلاق المحتملة هذا الشهر لإطلاق OFT-2.

هذه هي الأحدث في سلسلة طويلة من المشكلات مع Starliner. فشلت المحاولة الأولى لاختبار طيران مداري في ديسمبر 2019 في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية كما هو مخطط لها ، وكشفت التحقيقات اللاحقة عن العديد من المشكلات الخطيرة إلى جانب مجموعة من "الثغرات في الاختبار".

كانت شركة Boeing تأمل في وضع هذه المشكلات جانبًا والانضمام إلى SpaceX في تشغيل الرحلات الجوية لنقل رواد الفضاء من الأرض إلى المحطة الفضائية ، وتشغيل Starliner جنبًا إلى جنب مع طاقم التشغيل Crew Dragon.

تؤكد شركة Boeing أن تركيزها ينصب على سلامة الكبسولة وأي طاقم مستقبلي قد يطير فيها. قال جون فولمر نائب الرئيس ومدير البرنامج ، برنامج Boeing's Commercial Crew Program: "نحن نسمح للبيانات بأن تقود عملية صنع القرار لدينا ولن نطير حتى تشعر فرقنا المتكاملة بالراحة والثقة".