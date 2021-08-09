«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل أسوء عاصفة شمسية ضربت الأرض.. وحقيقة حدوث انفجار شمسي غدًا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن المسافة بين الشمس وكوكب الأرض عبارة عن 8 دقائق ضوئية، موضحًا حقيقة حدوث انفجار شمسي هائل غدًا

وقال جاد القاضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن الأنباء المتداولة بشأن الانفجار الشمسي ليس لها أي أساس من الصحة، لافتا إلى أن ما يحدث في الشمس يتأثر به كوكب الأرض.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد لديه مراقبة وأجهزة متخصصة نرصد بها بشكل يومي الشمس وبشكل مستمر، لافتا إلى أنه نتنباء بالعواصف المغنطيسية قبل حدوثها بثلاثة أيام.

ولفت الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن أسوء عاصفة شمسية ضربت الأرض كانت في ثلاثينيات القرن الماضي، موضحًا أن هناك أخبار غير صحيحة يتم أطلقها في هذا الصدد وعلينا الحذر من هذا الأمر.