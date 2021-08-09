شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين جهازى الألعاب Nintendo Switch OLED و Nintendo Switch V2؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر Nintendo Switch كوحدة تحكم منزلية محمولة باليد بالإضافة إلى وحدة تحكم منزلية تقليدية، فهو وحدة تحكم مبتكرة ومكتبة ألعاب رائعة ولا حاجة للاتصال بالإنترنت، ومع ذلك، من منظور الأداء، لا يمكن لـ Nintendo Switch بالكاد مواكبة وحدات التحكم الحالية أو الجيل التالي.

فيما يقوم Switch OLED بإجراء بعض التحسينات على التصميم العام للمحول، بما في ذلك شاشة OLED أكبر للعب محمول أكثر وضوحًا، ولكنه لا يفعل شيئًا آخر لتحسين أداء Switch، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات بينهما كما يلى:

المعالج: Nintendo Switch OLED: معالج NVIDIA Custom Tegra processor.

Nintendo Switch V2: معالج NVIDIA Custom Tegra processor.

كارت الشاشة: Nintendo Switch OLED: ما يصل إلى 720 بكسل في الوضع المحمول / حتى 1080 بكسل في وضع الإرساء.

Nintendo Switch V2: ما يصل إلى 720 بكسل في الوضع المحمول / حتى 1080 بكسل في وضع الإرساء.

الشاشة: Nintendo Switch OLED: شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة اللمس / شاشة OLED مقاس 7.0 بوصة.

Nintendo Switch V2: شاشة لمس سعوية تعمل باللمس مقاس 6.2 بوصة.





عدد الألعاب: عدد الألعاب: Nintendo Switch OLED: أكثر من 400.

Nintendo Switch V2: أكثر من 400.

الذاكرة : Nintendo Switch OLED: ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت / بطاقات microSD.

Nintendo Switch V2: ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت / بطاقات microSD.