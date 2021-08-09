شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أشياء يجب عليك فعلها لضمان عدم تمكن الهاكرز من سرقتك عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث انتحال الهوية الرقمية عندما يسرق المجرمون معلوماتك الشخصية مثل الاسم أو رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني أو التفاصيل المصرفية لارتكاب إجراءات غير مصرح بها، ويقال إن العديد من المستخدمين يعانون من أنواع مختلفة من سرقات الهوية مثل سرقة الضمان المالي، وسرقة الهوية الاجتماعية، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن اتخاذ الاحتياطات واتباع الممارسات الآمنة عبر الإنترنت يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر سرقة الهوية، وقد حدد مسؤول تويتر الرسمي لـ Maharashtra Cyber ​​بعض هذه الإجراءات في منشور، والتى يأتى على رأسها:

- استخدام الهاتف المحمول / الكمبيوتر المحمول الشخصي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.

- كن حذرًا أثناء ملء أي نموذج عبر الإنترنت يطلب معلومات شخصية.

- تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الملفات الشخصية الخاصة على الأجهزة الشخصية فقط. تذكر دائمًا تسجيل الخروج بعد كل جلسة.

- تجنب النقر فوق الروابط المشبوهة الواردة على رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل القصيرة.

ويمكن أن يكون تمكين المصادقة الثنائية لجميع الحسابات، وإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، والاحتفاظ بعلامة تبويب في البيانات المالية، بعض التدابير الأخرى التي يمكن أن تضمن الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.

ويساعد استخدام موقع ويب دائمًا بعنوان URL يبدأ بـ "https" أيضًا في تجنب مواقع الويب المزيفة التي يمكنها سرقة معلوماتك الشخصية.

وتذكر دائمًا أنه من المفيد الانتباه إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، والبيانات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بك ومراقبتها بانتظام، إلى جانب بريدك الإلكتروني، إذا لاحظت أي تناقض، فأبلغ عن ذلك إلى بوابة cybercrime.gov.in.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا الاتصال بالرقم 155260 للإبلاغ عن حالات الجرائم الإلكترونية.