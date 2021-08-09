شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية نسخ ولصق نص من الصور على أجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من أروع الميزات التي تأتي إلى أيفون هي نسخ النص ولصقه من الصور، حيث ستكون هذه الميزة، التي تسمى Live Text، متاحة لمستخدمي أيفون مع iOS 15، ومع ذلك، إذا كنت قد قمت بتنزيل الإصدار التجريبي من iOS 15 ، يمكنك استخدام الميزة على الفور.

وتم طرح نظام iOS 15 Beat في وقت سابق من هذا الشهر، وفيما يلى طريقة القيام بذلك:

1. افتح تطبيق الصور على أيفون.

2.ابحث عن صورة بها بعض الكلمات - مكان أو مطعم أو حتى علامة منتج.

3. الآن، اضغط مع الاستمرار على الكلمات للتحديد. سترى الآن خيار النسخ.

4. إذا كان النص صغيرًا جدًا، فاضغط لتكبير الصورة.

5. انسخ النص وافتح تطبيقًا يدعم إدخال النص - بحث Google على سبيل المثال.

6. حدد لصق من القائمة المنبثقة وستحصل على جميع المعلومات التي تحتاجها.