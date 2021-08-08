شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تمكنت أبل من إلغاء غرامة انتهاك براءات الاختراع البالغة 308.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقنعت شركة أبل قاضياً فيدرالياً بإسقاط حكم هيئة المحلفين بقيمة 308.5 مليون دولار خسرته لصالح شركة ترخيص مملوكة للقطاع الخاص لانتهاكها براءة اختراع مرتبطة بإدارة الحقوق الرقمية.

وفي قرار صدر مؤخرا، قال قاضي المقاطعة الأمريكية رودني جيلستراب إن شركة Personalized Media Communications LLC (PMC) أخرت عن قصد تقديم طلبها إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، على أمل الحصول على تعويضات أكبر.

وكتب جيلستراب: "تأخذ هذه المحكمة على محمل الجد احتمال تعكير صفو الحكم الإجماعي لهيئة المحلفين المختارة حسب الأصول"، لكن "استراتيجية التأخير المتعمدة" لشركة PMC كانت "إساءة استخدام واعية وفاضحة لنظام براءات الاختراع القانوني"، وقد زعمت شركة PMC، ومقرها شوجر لاند، تكساس، في الدعوى القضائية التي رفعتها عام 2015 أن برنامج FairPlay المستخدم في خدمة iTunes من أبل ومتجر التطبيقات لفك تشفير الأفلام والموسيقى والتطبيقات انتهك براءة اختراعها التي حصلت عليها في عام 2012.

لكن القاضي، الذي يجلس في مارشال، بولاية تكساس، قبل دفاع شركة آبل عن "جرائم الملاحقة القضائية"، والتي يمكن أن تمنع صاحب براءة الاختراع من فرض براءة اختراع بعد تأخير غير معقول وغير مبرر، وقال جيلستراب إن تأجيل شركة PMC استمر سنوات عديدة، وقد وجد المحلفون أن شركة آبل في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مسؤولة أمام شركة PMC في 19 مارس، بعد تجربة استمرت أسبوعًا واحدًا.

وقال دوجلاس كلاين محاميها دوجلاس كلاين من شركة جودوين بروكتر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "PMC لا تتفق مع حكم القاضي جيلستراب وتخطط للاستئناف"، ولم ترد شركة آبل على الفور على طلبات التعليق.