شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ردود الفعل حول خطة Apple لسلامة الأطفال من المحتويات الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الأصوات التى تعرب عن القلق والفزع إزاء إجراءات سلامة الأطفال الجديدة من Apple، حيث ظهرت رسالة مفتوحة تضم أكثر من 4000 توقيع على الإنترنت، طلبت "رسالة الخصوصية من Apple" من صانع iPhone " أن يقوم بإعادة النظر فى طرحه التكنولوجى، خشية التراجع عن "عقود من العمل الذى قام به التقنيون والأكاديميون والمدافعون عن السياسة" بشأن تدابير الحفاظ على الخصوصية.

ووفقا لموقع " the verege " قال إن خطة Apple التى أعلنت عنها تتضمن تجزئة الصور التى تم تحميلها على iCloud ومقارنتها بقاعدة بيانات تحتوى على تجزئة الصور CSAM المعروفة، وهذا يسمح لها بالحفاظ على بيانات المستخدم مشفرة وتشغيل التحليل على الجهاز مع السماح لها بإبلاغ السلطات عن المستخدمين إذا تبين أنهم يشاركون صور إساءة معاملة الأطفال، ويشتمل أحد الجوانب الأخرى لإستراتيجية سلامة الأطفال التابعة لشركة Apple على تحذير الوالدين اختياريا إذا أرسل طفلهم أقل من 13 عاما أو شاهد صورا تحتوى على محتوى جنسي صريح، وأقرت مذكرة داخلية فى شركة Apple بأن الناس سيكونون "قلقين بشأن تداعيات" الأنظمة.

وقال رئيس واتسآب، ويل كاثكارت، فى رسالة على تويتر إن شركته لن تتبنى إجراءات السلامة، واصفًا نهج آبل بأنه "مقلق للغاية".

وقالت كاثكارت إن نظام WhatsApp لمكافحة استغلال الأطفال، والذي يستخدم جزئيًا تقارير المستخدمين، يحافظ على التشفير مثل Apple وأدى إلى قيام الشركة بالإبلاغ عن أكثر من 400000 حالة إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في عام 2020 (تعمل Apple أيضًا مع مركز جهود الكشف عن CSAM.)

ولدى مالك WhatsApp ، Facebook ، أسباب تدفعه للانقضاض على شركة Apple بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، بدأت تغييرات Apple فى كيفية عمل تتبع الإعلانات فى iOS 14.5 معركة بين الشركتين، حيث قام Facebook بشراء إعلانات صحفية تنتقد تغييرات خصوصية Apple باعتبارها ضارة بالشركات الصغيرة، ردت شركة آبل بالرد، قائلة إن التغيير "يتطلب ببساطة" إعطاء المستخدمين خيارًا بشأن ما إذا كان سيتم تتبعهم أم لا.

وتشمل قائمة الأشخاص والمنظمات التي تثير مخاوف بشأن سياسة Apple إدوارد سنودن ومؤسسة Electronic Frontier Foundation وأساتذة وغيرهم، لقد جمعنا بعضًا من ردود الفعل هذه هنا لتكون بمثابة نظرة عامة على بعض الانتقادات الموجهة ضد سياسة Apple الجديدة.