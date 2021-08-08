تكنولوجيا: ملصق إعلاني يكشف عن إصدار BMW الخاص من هاتف iQOO 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف ملصق إعلاني عن الإصدار الخاص من هاتف iQOO 8 Pro الذي ينطلق بثيم BMW Motorsport.

ينطلق حدث iQOO في 17 من أغسطس لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iQOO 8، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن ملصق إعلاني للإصدار الخاص iQOO 8 Pro BMW عبر صفحة @Bald Panda على منصة Weibo.

ويتميز الإصدار الخاص من هاتف iQOO 8 Pro بنفس الألوان المميزة لإصدار الشركة السابق iQOO 7 Legend الذي قدم للشركة العام الماضي، كما يكشف الملصق الإعلاني عن إصدار مميز بتصميم باللون الأسود من carbon fiber من هاتف iQOO 8.

أيضاً كشفت التسريبات السابقة عن أن هاتف iQOO 8 Pro يأتي بشاشة منحنية، مع كاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية المميزة بشكل حرف”L”، كما تتميز الشاشة بجودة عرض 2K.

ومن المقرر أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus.

يذكر أن التسريبات التي نشرت مؤخراً كشفت أيضاً عن بعض من مواصفات iQOO 8 الذي ينطلق بشاشة AMOLED مسطحة، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، لذا نترقب الحدث الرسمي في 17 من أغسطس لمزيد من التفاصيل حول سلسلة iQOO 8.

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