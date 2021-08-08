تكنولوجيا: مواصفات وتصميم هاتف Redmi 10 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Redmi 10 المرتقب من شاومي، كما إستعرضت التسريبات تفاصيل مواصفات الهاتف.

تستعد شاومي لإطلاق هاتف Redmi 10 قريباً بتصميم يتميز بقياسات 162 في 75.3 في 8.95مم، مع تصميم من البولي كربونات.

وتأتي الشاشة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، مع ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة يضم مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما تأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G88، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وينطلق الهاتف بواجهة MIUI 12 ونظام تشغيل Android 11، كما ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومنفذ USB-C للشحن، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، ويأتي الهاتف أيضاً بتقنية Wi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.0، وGPS، ومدخل 3.5مم للسماعات.

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