تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد على مواصفات وسعر Galaxy A52s 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أول الصور ثلاثية الأبعاد الرسمية لهاتف Galaxy A52s 5G المرتقب من سامسونج، كما كُشِف عن مواصفات وسعر الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة بعنوان Galaxy A52s 5G، وفي أحدث التفاصيل التي جاءت حول هذا الإصدار اليوم كُشِف عن صور رسمية للهاتف عبر “GizNext”.

ولقد أكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بشاشة S-AMOLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما يدعم معدل تحديث 90Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 778G، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يأتي Galaxy A52s 5G بكاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يأتي الهاتف بمعايير IP67 في مقاومة الماء والغبار.

يذكر أن التسريبات كشفت عن سعر هاتف Galaxy A52s 5G الذي ينطلق بسعر 449 يورو وألوان الأبيض، الأسود، والبنفسجي، وأيضاً الأخضر.

المصدر

اعلان





