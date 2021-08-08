هل تضر جوجل نفسها بإطلاق هاتف بيكسل 5a

دبي - يزن راشد - يظن معظم المستخدمين أن الهاتف الذكي القادم من جوجل هو بيكسل 6 بإصداراته. لكن هذا ليس صحيحًا، حيث أن الشركة تخطط حاليًا لطرح هاتف بيكسل 5a، والذي سيتم إطلاقه خلال هذا الشهر.

وقد تم تسريب موعد إطلاق الهاتف من طرف المسرّب جون بروسر. وهو مسرب يمتلك تاريخ حافل من التسريبات الدقيقة.

إلا أن مواصفات بيكسل 5a قد تشكل خطرًا على سلسلة هواتف بيكسل 6 القادمة. وهذا نظرًا لأن المستخدمين قد يفضلوا الهاتف الجديد عن السلسلة المنتظرة، حيث يقدم بيكسل 5a مزيج ممتاز من المواصفات في مقابل السعر.

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ما الذي يقدمه هاتف بيكسل 5a

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.4 بوصة من نوع أوليد، وهي التي ستدعم تردد 90 هرتز تكيفي، إلا أن جوجل لسبب ما قد لا تسمح بالتحكم في تردد الشاشة ومعدل تحديثها وتجعل هذه الخاصية مرتبطة بوضع توفير الطاقة.

ويعتمد الهاتف على معالج سنابدراجون 765G، وهو معالج كوالكوم الرائد من العام السابق والذي حقق نجاح كبير في عدد من الهواتف. الهاتف لن يدعم الشحن اللاسلكي لكنه سيدعم مقاومة المياه والغبار بمعيار IP68.

ويقدم الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4650mAh وهي سعة ممتازة. إلا أن سرعة الشحن التي سيدعمها الهاتف لازالت غير معروفة. هذا مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا واسعة بدقة 16 ميجابيكسل، وأخيرًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

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ويمكن اعتبار مواصفات الهاتف بأنها جيدة من أكثر من ناحية. لكن الملاحظة الأولى عن المواصفات هي أنها ليست جديدة أبدًا! حيث أن الهاتف يتشارك نفس الكاميرات والمعالج مع إصداريّ بيكسل 5 وبيكسل 4a!

لكن من ناحية أخرى، يأتي هاتف بيكسل 5a مع شاشة أكبر من أسلافه. ومع سعر أقل، وبطارية أكبر منهم.

السعر المتوقع

يتمتع الهاتف الجديد بأكبر بطارية وأكبر شاشة مقارنةً بالإصدارات السابقة. وفي ظل ذلك سيأتي بسعر 449 دولار أمريكي طبقًا للتسريبات. وهو سعر أقل من 699 دولار أمريكي لبيكسل 5، و499 دولار أمريكي لبيكسل 4a!

هل يستبدل بيكسل 6؟

هاتف بيكسل 5a هو هاتف شبيه بهواتف جوجل السابقة. وأيضًا يقدم قدرات ممتازة في التصوير إلى جانب الأداء السلس، ويتميز عن الإصدارات السابقة منه بالشاشة والبطارية الأكبر كما سلف الذكر.

وما يميز الهاتف أكثر وأكثر هو قدومه بسعر 449 دولار أمريكي فقط، ومع معالج مميز في هذه الفئة السعرية.

هذه الأمور قد تغني المستخدمين عن النظر لهواتف بيكسل 6 الجديدة، خصوصًا أنها تأني مع معالج جديد كليًا! والأسعار المتوقعة للهواتف الجديدة ستكون في حدود 800-1000 دولار أمريكي.

وصحيح أنه لا يمكن مقارنة هاتف رائد بهاتف متوسط بهذا الشكل، لكن المستخدم الذي يفكر في شراء هاتف جديد قد يفكر في بيكسل 5a بجدية خصوصًا إن كان غير مهتمًا بمعالج جوجل الجديد أو بالمواصفات الرائدة الأخرى.

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