إتش تي سي تريد العودة إلى مجال الأجهزة اللوحية

دبي - يزن راشد - أصبحت شركة إتش تي سي HTC لاعباً صغيرًا في مجال الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد منذ بيعها معظم أعمالها الهاتفية إلى جوجل في عام 2017. وقد يصعب تذكر آخر مرة أصدرت فيها الشركة جهازًا لوحيًا. ولكن يبدو أن جهازًا لوحيًا جديدًا يحمل علامة الشركة قد يكون في الطريق.

ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم تصنيعه بواسطة إتش تي سي أو ما إذا كانت الشركة تقوم بترخيص اسمها. ولكن جهز HTC A100 (Could be tab) spotted on google play console listing.



- 8GB Ram

- Spreadtrum T618

- FHD+

- Android 11#HTC #HTCA100 pic.twitter.com/R6Wapx8YJM — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 4, 2021 اللوحي يعمل بنظام أندرويد.

وإذا تم طرح هذا الجهاز اللوحي للجمهور، فإنه يكون أول جهاز لوحي تصنعه شركة HTC يتم طرحه للمستهلكين منذ عام 2014، عندما صنعت شركة HTC جهاز Nexus 9 مع جوجل.

ولا تعد الأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من أكثر التقنيات شيوعًا في السوق. لا سيما عند البحث خارج قائمة أفضل الأجهزة اللوحية العاملة بأندرويد.

ويأتي الجهاز بشاشة بقياس 10.1 إنشات، وقد ظهر مؤخرًا في Google Play Console وفي سلسلة من قوائم المنتجات عبر موقع ويب يربط موردي الأجهزة الصينيين بالمشترين العالميين.

ووفقًا لصفحات الويب هذه، يتميز الجهاز اللوحي الجديد بشاشة بدقة 1920×1200 بكسل و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

كما أنه مدعوم بمعالج Unisoc T618، وهو عبارة عن شريحة رباعية النوى بدقة تصنيع 12 نانومتر تتميز بوجود نواتين ARM Cortex-A75 بتردد 2 جيجاهرتز ونواتين ARM Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهرتز مع رسومات ثنائية النواة ARM Mali-G52.

ويحتوي الجهاز اللوحي على هيكل من الألومنيوم ويبلغ قياسه نحو 9.5×6.3×0.3 إنش ويزن نحو 1.2 رطل.

ويتميز HTC A100 بكاميرات 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

إتش تي سي في مجال الأجهزة اللوحية

تشمل الميزات الأخرى بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير وقارئ بطاقة microSD ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميلمتر ومنفذ USB-C.

ويدعم WiFi 5 و Bluetooth 5.0، وتدعم بعض النماذج شبكات المحمول 4G LTE.

ولا توجد أي معلومات حول تكلفة الجهاز اللوحي. ولكن اختيار معالج Unisoc إلى جانب افتقاره لبعض الميزات مثل قارئ بصمات الأصابع أو دعم NFC يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون جهازًا من الفئة المتوسطة.

ووفقًا للقوائم الموجودة عبر موقع Made in China الإلكتروني. تبحث شركة تدعى بلاندز وورلد تكنولوجي عن شركاء لبيع الجهاز اللوحي ومنتجات أخرى تحمل علامة إتش تي سي. وذلك في جنوب إفريقيا وشمال إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وبلدان رابطة الدول المستقلة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند. ولا يوجد ذكر لأمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية.

