دبي - يزن راشد - أحداث شركة آبل ليست عادية. وسواء كنت معجبًا بها أم لا، فأنت بانتظار معرفة ما تخطط له عملاقة كوبرتينو.

وعقدت الشركة حدثين في ربيع وصيف عام 2021، وتم طرح مجموعة من الأجهزة وتحديثات البرامج.

وتتجه الآن كل الأنظار إلى النصف الثاني من العام عندما تعقد آبل حدثها القادم، المخصص لأجهزة عام 2021.

ولا يوجد تاريخ رسمي للحدث حتى الآن أو أي توضيح حول ما إذا كان يكون هناك حدث أو حدثان هذا الخريف.

ووفقًا للتقاليد، هناك حدثان على الأرجح. وعادة ما تعقد الشركة ثلاثة إلى أربعة أحداث في السنة. اثنان من هؤلاء من المقرر في الخريف.

وفي العام الماضي، بسبب الوباء والفواق في الإنتاج، استضافت الشركة ثلاثة أحداث منفصلة، واحد في شهر سبتمبر لتقديم ساعتين ذكيتين جديدتين، والثاني في منتصف شهر أكتوبر لإطلاق آيفون 12، والثالث في شهر نوفمبر عندما تم الكشف عن MacBook Pro و MacBook Air بشريحة M1.

ومن المتوقع هذا العام عقد حدثين خريفين في شهري سبتمبر وأكتوبر. ويركز حدث شهر سبتمبر على هواتف آيفون التالية و AirPods و Apple Watch. بينما يركز حدث شهر أكتوبر على جهاز MacBook Pro و iPad mini لعام 2021.

ما هي منتجات آبل المتوقعة لهذا العام

آيفون 13

يمكن القول إن آيفون 13 يمثل الأخبار الأهم في خطط الشركة لهذا الخريف. وتشير التقارير إلى أن أربعة نماذج تشبه آيفون 12 في تشكيلة آيفون 13 تشتمل على نفس الحجم والشكل مثل سابقاتها.

ومن المتوقع أن يظهر أكبر تعديل في التصميم في المقدمة حيث من المرجح أن يتقلص حجم النتوء، مع الترقية إلى شاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز.

وقد لا يحدث ذلك لجميع النماذج، لكن نماذج آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس تحصل على الشاشة.

وبالنسبة للبصريات، تشير الشائعات إلى إمكانية وجود ماسح LiDAR ضمن جميع النماذج الأربعة جنبًا إلى جنب مع ميزة Sensor Shift Stabilization للحصول على صور فائقة الثبات في كل نوع من ظروف الإضاءة.

وبخلاف ذلك، من المتوقع أن يأتي خط آيفون 13 ببطاريات أكبر قليلاً. وتتميز الهواتف بمجموعة شرائح A15 Bionic الأسرع مع اتصال 5G الأسرع.

وتشير الشائعات إلى إمكانية إعادة Touch ID أسفل الشاشة في آيفون 13 كطريقة بديلة للمصادقة البيومترية إلى جانب Face ID.

ساعة آبل

لدى الشركة تقليد يتمثل بإصدار نماذج جديدة من ساعتها الذكية Apple Watch كل شهر سبتمبر. وكان العام الماضي مختلفًا قليلا، إذ بالإضافة إلى Apple Watch Series 6، تم طرح نموذج Apple Watch SE جديد أيضًا.

ولا توجد معلومات من أي نوع حول نموذج Apple Watch SE جديد. ولكن هناك شائعات مفادها أن Apple Watch المعاد تصميمها قيد العمل، ويتوقع الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع آيفون 13.

ومن المحتمل إعادة تصميم، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة قد تمسكت بنفس الأسلوب الجمالي تقريبًا لسنوات حتى الآن.

ويمكن للجيل التالي القابل للارتداء أن يتميز بتصميم نحيف وأنيق مع حواف مسطحة مثل آيفون 12. وكانت آبل غير مرنة مع تحسينات البطارية عبر ساعتها الذكية.

ومن المحتمل أن يتغير هذا مع النموذج الجديد، إذ قد تحصل Apple Watch Series 7 على تحسين ملحوظ للبطارية لزيادة عمر البطارية لأكثر من 18 ساعة بالمقارنة مع نموذج العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك تأتي Apple Watch Series 7 بميزة صحية جديدة، التي يقال إنها قد تتضمن مستشعرًا لمراقبة نسبة السكر في الدم. وتعمل الساعة بنظام WatchOS 8 الجديد الذي تم كشف عنه في WWDC في وقت سابق من هذا العام.

AirPods 3

تم إطلاق AirPods من الجيل الثاني في عام 2019. وقد مر أكثر من عامين وما زلنا ننتظر الجيل الثالث من AirPods.

وبالرغم من عدم وجود موجة من الشائعات حول AirPods 3 – مثل آيفون 13 على سبيل المثال – ولكن من المعتقد أن AirPods 3 المعاد تصميمها مع الشحن اللاسلكي قادمة.

وتزعم الشائعات أن AirPods الجديدة تتمتع بتصميم دائري وسيقان أقصر مشابهة لـ AirPods Pro. وعلى نفس المنوال، يمكن أن تشتمل AirPods 3 لأول مرة على أطراف أذن من السيليكون القابل للتبديل. وذلك لتوفير راحة وملاءمة أفضل داخل الأذن.

وقد تفتقر أجهزة AirPods من الجيل الثالث إلى أوضاع إلغاء الضوضاء والشفافية. ولكن قد تدمج المستشعرات لتمكين الصوت المكاني، وكل ذلك مقابل سعر أقل.

آيباد ميني 6

كانت الشائعات المحيطة بإطلاق جهاز آيباد ميني من الجيل السادس المعاد تصميمه تدور منذ فترة طويلة حتى الآن. وتشير مجملها إلى إمكانية إصداره في خريف 2021.

وهناك مجموعة من التسريبات التي تشير إلى أن آيباد ميني 6 قد يشهد زيادة في حجم الشاشة من 7.9 إنشات إلى 8.3 إنشات.

ويتخذ آيباد ميني الجديد بعض إشارات التصميم من iPad Air العام الماضي. ويأتي مع حواف أنحف، مع وجود Touch ID في زر الطاقة الجانبي وحواف مسطحة.

وبالاستعارة من آيباد برو لعام 202، يمكن أن يحتوي آيباد ميني على شاشة mini-LED في عام 2021. مما قد يحسين التباين والسطوع مقارنة بشاشة LCD السابقة.

وتدعي التسريبات أن جهاز آيباد ميني 6 يحتوي على شرائح A15 Bionic، التي تظهر لأول مرة أيضًا عبر آيفون 13. بالإضافة إلى ذلك قد تستبدل آبل منفذ Lightning بمنفذ USB-C وتوفر 5G للاتصال.

ماك بوك برو

أحدثت آبل ثورة تصميمية في ماك بوك برو و MacBook Air في العام الماضي مع تضمين مجموعة شرائح M1. ومن المتوقع أن تعزز قوة المعالجة قليلاً وتشق طريقها إلى جهاز ماك بوك برو المتميز بشكل ملحوظ لعام 2021.

ومن المتوقع هذه المرة تغيير حجم ماك بوك برو بقياس 14 إنشًا جنبًا إلى جنب مع نموذج 16 إنشًا. ويكون جهاز ماك بوك برو بقياس 14 إنشًا بمثابة خليفة تم تغيير حجمه لنموذج 13.3 إنشًا من العام الماضي.

وفي حين أنه من المرجح أن يظل الهيكل كما هو، فمن المقرر أن تتميز الشاشة بإطار أرق لتوفير مساحة لحجم شاشة أكبر داخل الجسم المسطح المتوقع عبر الجهاز الجديد.

ويمكن القول أن ماك بوك برو لعام 2021 لن يتم إصداره مع أي اختلاف كبير في الحجم المادي. ولكن قد يفتقر إلى Touch Bar.

ويميز ماك بوك برو نفسه من خلال إدراج منافذ جديدة هذا العام. ويقال إن الجهاز يحتوي على شاشة mini-LED للحصول على تباين وسطوع أفضل، ويتضمن موصل MagSafe وقارئ بطاقة SD.

أحداث آبل

لا توجد تواريخ مؤكدة لأحداث آبل المفترضة في الوقت الحالي. وتشير التكهنات إلى أنه نظرًا لأن الشركة تميل إلى استضافة الأحداث يوم الثلاثاء، فقد يكون 14 سبتمبر هو تاريخ حدث الخريف الأول حيث يتم عرض سلسلة آيفون 13 والساعة الذكية الجديدة و AirPods.

ويتم إطلاق المنتجات الأخرى المذكورة أعلاه في وقت لاحق من العام. بخلاف هذه الأجهزة، تمتلك آبل العديد من المنتجات الأخرى الجاهزة للظهور لأول مرة.

على سبيل المثال، جهاز MacBook Air الجديد بإطار أرق ووحدة معالجة مركزية أسرع و iMac جديد وماك برو وماك ميني. ولكن لا يوجد تاريخ محدد لإطلاقها.

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