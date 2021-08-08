سبوتيفاي تخطط لإضافة AirPlay 2 إلى تطبيقها

دبي - يزن راشد - لا تزال منصة سبوتيفاي لم تضف دعم AirPlay 2 إلى تطبيق iOS الخاص بها. ولكن بالرغم من التأخير، فإنها لا تزال تعمل على جعل الأمر حقيقة.

وتم إلقاء بعض الشكوك حول تضمين AirPlay 2 عندما كتب أحد ممثلي خدمة بث الموسيقى في منتديات المجتمع: لقد ناقشنا هذه الفكرة داخليًا. وبينما نعمل على دعم AirPlay 2 بطريقة مناسبة، قررنا إغلاقها في الوقت الحالي.

وألقى الممثل باللوم على مشكلات توافق برنامج تشغيل الصوت. وبسبب ذلك قال: يبدو أن هذا مشروع أكبر لن نتمكن من إكماله في المستقبل المنظور.

وتدعي خدمة بث الموسيقى أن هذا خطأ. وقالت إن دعم AirPlay 2 لا يزال قيد التشغيل. واحتوى منشور عبر إحدى صفحات مجتمعنا على معلومات غير كاملة بخصوص خططنا لـ AirPlay2. نعمل على دعم AirPlay 2 ونريد تحويل ذلك إلى حقيقة.

وطرحت شركة آبل AirPlay 2 منذ ثلاث سنوات – في شهر مايو 2018 – كجزء من iOS 11.4. مع العديد من التحسينات على بروتوكول الصوت اللاسلكي AirPlay الأصلي. بما في ذلك الصوت المتعدد الغرف والتحكم الصوتي سيري وتحسين التخزين المؤقت.

ويمكن أن يدعم التطبيق AirPlay 2 من خلال تنفيذ واجهات برمجة تطبيقات إطار عمل AVFoundation، مع عملية من أربع خطوات موضحة عبر موقع مطور آبل على الويب.

كما قامت الشركة بتمكين دعم خدمات الموسيقى التابعة لجهات خارجية عبر HomePod و HomePod mini العام الماضي.

وفي شهر مارس من عام 2019، قدمت سبوتيفاي شكوى إلى المفوضية الأوروبية اتهمت فيها شركة آبل بمنعها والشركات الأخرى التي تتنافس معها آبل من الوصول إلى أمثال سيري و HomePod و Apple Watch.

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سبوتيفاي تريد دعم AirPlay 2

لا تزال المنصة لا تقدم دعمًا أصليًا لمكبرات الصوت HomePod. وذلك بالرغم من أنه يمكنك تشغيل الموسيقى من التطبيق من خلال سيري وتنزيل مسارات سبوتيفاي عبر Apple Watch.

ويمكنك توصيل خدمة البث بمكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون الذكية عبر AirPlay أو Spotify Connect.

ولن يتمكن مستخدمو المنصة رسميًا من الاستفادة من إمكانات AirPlay 2 مثل تقليل زمن الوصول والصوت المتعدد الغرف والتحكم في سيري في أي وقت قريب.

ومع ذلك، نظرًا لأن AirPlay متكاملة مع iOS، فلا يزال من المفترض أن تعمل مع أي تطبيق صوتي طالما أنك تستخدم عناصر التحكم في التشغيل على مستوى نظام التشغيل، بدلاً من تطبيق سبوتيفاي.

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