شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لإنشاء حرم جامعي جديد فى وادى السيليكون مع مركز للأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة جوجل لإنشاء حرم جامعي آخر في وادي السيليكون والذي سيشمل مركزًا جديدًا لبعض منتجات أجهزتها، حيث قامت الشركة بشراء أرض في شمال سان خوسيه، كاليفورنيا، وأنفقت أكثر من 389 مليون دولار على ما تظهر الخطط الأولية أنه سيشمل مركزًا للبحث والتطوير، وفقًا لـ CNBC.

ويقع الحرم الجامعي الذي يطلق عليه اسم Midpoint ، بين مقر جوجل الحالي في Mountain View والحرم الجامعي متعدد الاستخدامات في San Jose.

وسيكون لدى Midpoint خمسة مبانٍ مكتبية متصلة بجسر للمشاة، وستكون مجاورة لثلاثة مبانٍ صناعية تظهر وثائق التخطيط أنها ستعمل كمحور لقسم الأجهزة، بما في ذلك منتجات Nest للمنزل الذكي، تُظهر الوثائق أيضًا أن جوجل كانت تخطط لموقع Midpoint منذ عام 2018، حسبما نقل موقع the verege عن CNBC.

وقال ريك أوسترلوه، رئيس الأجهزة في الشركة، إن جوجل مستعدة لبدء الاستحواذ على حصة سوقية في مجال الأجهزة.