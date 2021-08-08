شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Snap Layouts فى ويندوز 11 وكيفية إيقافها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيوفر نظام التشغيل ويندوز 11، ميزة جديدة لوضع النوافذ المتعددة إلى جوار بعضها في الشاشة والتى تعرف بـ Snap Layouts، وذلك عبر تحريك مؤشر الفأرة إلى زر تكبير النافذة أو تصغيرها، وعندما تقف بمؤشر الفأرة فوق هذا الزر تظهر لك قائمة أماكن النوافذ المقترحة من النظام، حيث يمكنك وضع نافذتين معًا بأحجام مختلفة أو وضع أربع نوافذ معًا.

ميزة Snap Layouts

فيما تعد هذه الميزة واحدة من أبرز مميزات نظام التشغيل الجديد، والتى تساعد على تنظيم العمل مع النوافذ المتعددة، وكان المستخدمين يعتمدون على تطبيقات خارجية لاستخدامها، لكن في نفس الوقت، فإنها بالنسبة للبعض غير مفيدة ولا يرغبون في الاحتفاظ بواجهتها على أجهزتهم، لذلك إليك طريقة إيقافها.

طريقة إيقاف خاصية Snap Layouts في ويندوز 11

- توجه في البداية إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالويندوز عبر قائمة إبدأ أو عبر الضغط على زري علامة الويندوز وحرف i.

- توجه إلى إعدادات النظام من القائمة في الجهة اليسرى ثم اختر المهام المتعددة من القائمة في الجهة اليمنى.

- ستجد اختيار تفعيل أو إغلاق خاصية Snap في أعلى قائمة إعدادات المهام المتعددة في الويندوز.

- يمكنك الاحتفاظ بالخاصية مفعلة، ولكن جعلها لا تظهر عند الوقوف بمؤشر الفأرة فوق زر تكبير أو تصغير النافذة عبر اتباع الخطوات التالية:

- عندما تكون في إعدادات المهام المتعددة الموجودة بالأعلى اضغط على السهم الموجود إلى جانب Snap.

- اضغط على اختيار إظهار قائمة Snap عند تحريك الفأرة فوق زر التكبير والتصغير، وتأكد من أن تختفي علامة التفعيل أمامها.

- يمكن الآن تفعيل خاصية Snap عبر تحريك أي نافذة كما ترغب إلى المكان الذي ترغب في وضعها فيه.