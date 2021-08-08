تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy Z Fold3 كاملة قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق خلال أيام حدث العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ولقد إستعرضت التسريبات الأخيرة تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 3 كاملة قبل الإعلان المرتقب، بينما تستعرض التسريبات اليوم تفاصيل مواصفات Galaxy Z Fold3.

ينطلق هاتف Galaxy Z Fold3 برقاقة معالج Snapdragon 888 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما تدعم الشركة الهاتف بإختيارات في السعة التخزينية بين 256 و512 جيجا بايت، حيث لا يدعم الهاتف ميزة التخزين الخارجي.

وتأتي الشاشة الخارجية لهاتف Z Fold3 بحجم 6.2 إنش، ودقة عرض 2268 في 832 بيكسل، بينما تتميز الشاشة الداخلية للهاتف بحجم 7.6 إنش ودقة عرض 2208 في 1768 بيكسل.

ومن المتوقع أن تدعم الشاشتين معدل تحديث 120Hz، مع مقاومة أعلى للخدش والتصدع بفضل طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus بشكل خاص مع دعم الهاتف لقلم S.

ولقد تم إختبار كفاءة الهاتف في عملية الطي والفتح حتى 200000 مرة، أي يمكن أن يدعم المستخدم في عملية الطي والفتح حتى 100 مرة يومياً على مدار 5 سنوات.

كما تقدم سامسونج الهاتف بمعايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، وينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بفتحة عدسات f/2.2، بينما يدعم المستشعر الثالث لدعم التكبير ويتميز بفتحة عدسات f/2.4.

ويعد هاتف Galaxy Fold 3 أول إصدارات سامسونج المميزة بتقنية الكاميرة الأمامية أسفل الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية الأخرى في ثقب الشاشة بدقة 10 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، ويتميز الهاتف بوزن 271 جرام.

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