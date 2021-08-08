تكنولوجيا: هواوي تشهد أكبر إنخفاض في الإيرادات منذ بداية الحظر الأمريكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن تقريرها المالي مؤخراً والذي أكد على أن العملاق الصيني تشهد إنخفاض كبير في الإيرادات منذ بداية الحظر الأمريكي.

تستمر القيود الأمريكية في التأثير على إيرادات شركة هواوي في السنوات الأخيرة، إلا أن التقرير المالي الأحير للعملاق الصيني كشف عن أكبر تراجع في الإيرادات منذ 2019.

ولقد أوضح التقرير المالي لشركة هواوي إنخفاض في نسبة الإيرادات إلى 29.4% من إجمالي إيرادات الشركة التي تصل إلى 49.5 مليار دولار.

كما أكد التقرير على أن القسم الخاص بالمنتجات الإستهلاكية كان الأكثر تضرراً بعد أن شهد إنخفاض في الإيرادات بنسبة 47% مقارنة بعام 2020، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تكوينات الشرائح التي تقدم لشركة هواوي.

من جانب أخر حاولت شركة هواوي تفادي الأضرار المتلاحقة من القيود الأمريكية عن طريق بيع علامتها الفرعية Honor، كما اتجهت العملاق الصيني للتركيز على تطوير البرمجيات بوتيرة أسرع لدعم أجهزة الشركة.

أيضاً شهدت أنشطة الشركة إرتفاع في الإيرادات بنسبة 18.2% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر الشركة في تسجيل إرتفاع في الإيرادات مع التطوير المستمر من هواوي للخدمات السحابية.

يذكر أن هواوي بدأت في إطلاق الإصدار الثابت من نظام تشغيل HarmonyOS على عدد كبير من أجهزة الشركة، وهي إحدى الخطوات التي إتخذتها هواوي لإستبدال نظام الأندوريد، حيث إستطاعت هواوي أن تتوسع بنظام التشغيل ليصل إلى 15 مليون جهاز حتى الآن.

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