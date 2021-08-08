شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة صبى يبلغ من العمر 15عامًا بنوبة قلبية بعد انفجار سماعة البلوتوث الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صبي يبلغ من العمر 15 عامًا بعد انفجار سماعة رأس بلوتوث خاصة به، ووفقًا لتقرير في Times Now، وقع الحادث المأساوي في قرية أودايبوريا في منطقة تشومو في جايبور بالهند، حيث تم التعرف على الشاب المتوفى على أنه راكيش ناجار، وبحسب التقرير، نقلاً عن طبيب، يبدو أن الشاب أصيب بنوبة قلبية بعد انفجار الجهاز اللاسلكي.

وكان راكيش يتحدث مع شخص ما على الهاتف باستخدام سماعات البلوتوث الخاصة به، وفجأة انفجر الجهاز اللاسلكي وتركه فاقدًا للوعي، ثم تم نقل راكيش إلى مستشفى سيدهيفيناياك حيث توفي أثناء العلاج، وقد أصيبت كلتا أذنيه بجروح بالغة في الانفجار، وفي حديثه عن وفاته، قال الدكتور LN Rundla أنه من المحتمل أن يكون هذا هو الحادث الأول في البلاد حيث توفي شخص بسبب سكتة قلبية بعد انفجار جهاز Bluetooth.

يذكر أنه في وقت سابق ادعت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما من كاليفورنيا أن هاتفها iPhone 6 اشتعلت فيه النيران مؤخرًا، حيث تقول "كايلا راموس" إنها كانت تمسك بهاتفها أيفون عندما شاهدت خروج "شرر" من الهاتف، لتلقيه بعيدا فى الغرفة.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى فقالت الفتاة إن الهاتف تسبب في إحداث حريق في "بطانية" كانت موجودة على السرير، مضيفة أنها تستخدم الجهاز بشكل عام فقط لمشاهدة مقاطع فيديو YouTube، فيما قالت والدة الفتاة إنها تواصلت مع أبل وطلبت الشركة منها شحن الهاتف إلى مركز الخدمة.