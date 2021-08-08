شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تصدر أول خريطة للنطاق العريض للأجهزة المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أول خريطة تغطية للنطاق العريض للأجهزة المحمولة، تتيح لك الأداة مقارنة LTE ومناطق التغطية الصوتية لأكبر أربع شركات اتصالات فى البلاد، حيث توضح أين يمكنك أن تتوقع أن ترى سرعات تنزيل وتحميل لاسلكى لا تقل عن 5 ميجابت فى الثانية و1 ميجابت فى الثانية على التوالى.

وقال موقع " engadget" إن البيانات التى تراها على الخريطة دقيقة اعتبارًا من 15 مايو 2021، يمكنك استخدام الأداة لمقارنة شكل التغطية فى منطقتك بعيدًا عن الخرائط المضللة والمربكة التى تقدمها AT&T و T-Mobile و US Cellular و Verizon (الشركة الأم لـ Engadget)، والأداة هي نتاج قانون بيانات النطاق العريض للعام الماضى، والذى يتطلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) جمع وإصدار بيانات قوية لمقارنة مختلف موفرى خدمات النطاق العريض السلكية واللاسلكية الثابتة والأقمار الصناعية والمتنقلة، ولتجميع الخريطة قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بجمع معلومات الانتشار المعيارية من الموجات الحاملة كما طلبت من الجمهور المساعدة.

وتوفر هذه الخريطة معاينة لكيفية ظهور بيانات الجوال التى ستجمعها لجنة الاتصالات الفيدرالية وفقا للمعايير التى حددها قانون بيانات النطاق العريض عند تعيينها، ولم يتم إنشاء خرائط من قبل باستخدام مواصفات البيانات المتنقلة المعيارية الجديدة هذه، والتى ستعمل على تحسين توحيد واتساق بيانات توفر النطاق العريض التى جمعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية."

وأوضح الموقع، أن الخريطة ليست مثالية على سبيل المثال لا يمكنك رؤية مدى عمليات بناء شبكات الجيل الخامس الحالية لكل شركة اتصالات، ولكن من الصعب المبالغة فى تقدير مقدار التحسين الذى تحققه هذه الأداة الجديدة على ما قدمته لجنة الاتصالات الفيدرالية سابقا، لوضع الأشياء فى سياقها، وفى عام 2019 قدرت Microsoft أن 163 مليون أمريكى لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت بسرعات النطاق العريض أو أعلى منها، وفى الوقت نفسه، قدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هذا الرقم بالقرب من 25 مليون.

وكان هذا التناقض نتيجة مباشرة لكيفية قيام لجنة الاتصالات الفيدرالية بتجميع بياناتها فى ذلك الوقت، واعتمدت على نموذج 477 الإيداعات من مزودى الخدمة، والتى يمكن أن تتضمن أخطاء ومبالغات، وتقول جيسيكا روزنوورسيل رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية بالوكالة، إن خريطة النطاق العريض المتنقل الجديدة هى مجرد بداية لما خططت له الوكالة على هذا الصعيد.