شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطور جديد فى كويكب قيمته 10 آلاف كوادريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة علمية جديدة تفاصيل تعرض للمرة الأولى عن كويكب غنى بالمعادن الثمينة، فى خطوة ستساعد فى معرفة الأشكال التى تتخذها المعادن فى ذلك الجرم السماوى، وفقا لما نشره موقع سكاى نيوز عربية .

وكانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قد كشفت في عام 2017 عن كويكب بين المريخ والمشتري فى منطقة حزام الكويكبات، ويبعد الكويكب عن الأرض حوالى 370 مليون كيلومتر.

وأطلقت "ناسا" على الكويكب اسم "سايكى" Psyche، ويتكون من معادن مختلفة أبرزها الحديد والنيكل وعدد من المعادن النادرة الأخرى، بما فى ذلك الذهب والبلاتين والنحاس.

وقدرت الوكالة قيمة المعادن النفيسة التى يتشكل منها الكويكب بحوالى 10 آلاف كوادريليون دولار (كوادريليون: عدد يساوي مليون مليار تقريبا.

وتنوى الوكالة الأميركية إطلاق مسبار نحو هذا الكويكب العام المقبل (2022)، على أن يصل إليه فى عام 2026.

وتساعد الدراسة الجديدة، التى نشرها باحثون فى دورية "علوم الكواكب" العلمية فى إعطاء نظرة فاحصة لهذا الكويكب، الذي يبلغ طوله نحو 200 كيلومتر، تمهيدا للمهمة الفضائية.

وكشفت الدراسة أن كمية الحرارة التى يشعها الكويكب أقل بـ60% مما كان يعتقد، مما يعنى أن الكويكب يعانى من القصور الذاتى الحرارى.

ويتأثر الانبعاث الحراري هناك بوجود المعادن على سطح الجرم السماوي، لذلك يعتقد العلماء أن المعادن تشكل على الأقل 30% من السطح.

وساعد تحليل الانبعاث الحرارى فى معرفة الشكل الذي يتخذه المعدن هناك بشكل تقريب، خاصة على السطح الذي ظهر بشكل أملس وصلب.