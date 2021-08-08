مروحية ناسا تستعد لرحلتها الـ11 على كوكب المريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 55 دقيقة

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إن مروحية “إنجينويتي” التابعة لها تستعد لرحلتها الحادية عشرة على سطح المريخ، لكن الروبوت الطائر التقط مؤخرا صورا لمنطقة تُعرف باسم “Raised Ridges”.

والتقطت المروحية صورا للتلال، التي ربما تكون ناجمة عن الرياح والغبار أو ربما المياه التي تدفقت ذات مرة في فوهة “جيزيرو”، في رحلتها 24 يوليو، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية.

وقال كيفن هاند، العالم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في بيان: “ولكن إلى جانب جمالها الغامر، توفر الصورة تفاصيل رائعة. وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية بعض الخطوط الغريبة عبر أسطح العديد من الصخور. هل هذه مجرد دهور من الرياح والغبار تهب على الصخور، أم أن هذه الميزات تحكي قصة المياه؟ نحن فقط لا نعرف حتى الآن”.

وبفضل “إنجينويتي”، أصبحت ناسا قادرة بشكل فعال على أن تكون في “مكانين في وقت واحد” من خلال مهمة “بيرسيفيرانس”، سواء في Crater Floor Fractured Rough و”إنجينويتي” التي تحلق بالقرب منها.

وأضاف هاند: “”إنجينويتي” توفر معاينة مفصلة لميزات جيولوجية مثيرة للاهتمام على بعد مئات الأمتار منا”.

ودخلت “إنجينويتي” التاريخ لأول مرة في 18 أبريل، عندما أصبحت أول مروحية يُتحكم بها تطير على كوكب آخر فيما تعتبره ناسا “لحظة الأخوين رايت”.

ويمثل الطيران على المريخ تحديا خاصا نظرا لحقيقة أن غلافه الجوي يمثل 1٪ فقط من الغلاف الجوي على مستوى الأرض، وبينما تساعد الجاذبية المنخفضة، وتقدّر بثلث تلك الموجودة على الأرض، إلا أنه يمثل تعويضا جزئيا فقط عن الغلاف الجوي الرقيق.

وهذا يعني أنه من أجل الطيران، يجب أن تكون المروحية خفيفة للغاية وتدور شفراتها بسرعة كبيرة لترتفع. ولرحلة الاختبار، تدور الشفرات 2500 دورة في الدقيقة، ما يسمح لها بالتحليق على ارتفاع 10 أقدام عن السطح.