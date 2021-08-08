أرباح أرامكو تقفز 288% في الربع الثاني من العام 2021

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 3 ساعات

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أرامكو 287,7% لتصل إلى 95.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2021.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن نتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 31 يونيو/حزيران، وارتفعت الأرباح الصافية بـ 287.7% لتصل إلى 95.5 مليار ريال، بالمقارنة مع 25 مليارات كانت قد سجلتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الأرباح إلى 89 مليار ريال (حوالي 23.2 مليار دولار) في الربع الثاني، بحسب ريفينيتيف.

وارتفعت أرباح النصف الأول من العام بـ 103% لتصل إلى 177 مليار ريال.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

كما أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2021