تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن مكبر صوتي من Realme بتقنية البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور ثلاثية الأبعاد مسربة مؤخراً تكشف عن تصميم مكبر صوتي من Realme بتقنية البلوتوث ينطلق قريباً في السوق الهندي.

كانت شركة Realme قد أطلقت في بداية هذا العام عدد من المكبرات الصوتية المصغرة بتقنية البلوتوث في سوق ماليزيا، والتي انطلقت بمستوى تسعير منخفض، ولقد كشفت تسريبات مصورة جديدة عن خطط الشركة لإطلاق مكبر صوتي جديد خلال الفترة القادمة.

ولقد نشرت الصور ثلاثية الأبعاد عبر “Oyprice”، والتي أوضحت تصميم دائري الشكل للمكبر الصوتي، أيضاً يتميز بلون أسود غير لامع.

كما يتميز المكبر الصوتي بزر للتشغيل في الجزء العلوي، ويضم زر للتحكم في الصوتيات وأخر للإقتران مع إضاءة LED.

أيضاً وفقاً للتسريبات يضم مكبر Realme الصوتي منفذ USB C أو micro-USB في الأسفل، كما يأتي بغطاء لحماية المكبر من الأتربة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار قريباً مع توقعات أن يأتي المكبر الصوتي بعلامة DIZO التجارية في السوق الهندي.

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