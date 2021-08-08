تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق إصدار P50 Pro 5G خلال شهر أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من هاتف P50 Pro الذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G خلال شهر أكتوبر المقبل.

جاءت تسريبات عبر Digital Chat Station على تويتر لتؤكد من جديد على أن هواوي تخطط لإطلاق إصدار 5G من هاتف P50 Pro، كما حددت التسريبات الموعد المتوقع لإطلاق هذا الإصدار.

ولقد قدمت هواوي خلال الفترة الماضية سلسلة هواتف P50 التي جاءت بميزة دعم الإتصال بشبكات 4G فقط، مع رقاقة Snapdragon 888 مخصصة لهذه السلسلة، وأيضاً رقاقة Kirin 9000 التي تدعم الإتصال بشبكات 4G فقط.

وعلى الرغم من دور شركة هواوي في تطوير شبكات 5G في الأسواق العالمية، إلا أن القيود الأمريكية فرضت على الشركات المصنعة للشرائح دعم العملاق الصيني بتكوينات رقاقات 4G فقط، ولقد أكد Richard Yu رئيس قسم المستهلك في شركة هواوي على أن إطلاق سلسلة P50 لتقنية 4G مع Wi-Fi 6 سيشكل دعم جيد للمستخدم في غياب تقنية 5G.

ومن المقرر وفقاً لتسريبات Digital Chat Station أن يتم دعم إصدار 5G من هاتف P50 Pro برقاقة معالج Kirin 9000 5G، كما تقدم العملاق الصيني الهاتف في الربع الأخير من هذا العام للأسواق.

المصدر

اعلان





