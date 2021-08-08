شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تقاضى تينسنت بسبب وضع الشباب فى WeChat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون WeChat عنصرا أساسيا فى الحياة الرقمية الصينية، لكن هذا لا يمنع حكومة الدولة من تضييق الخناق على سلوك عملاق المراسلة، وذكرت رويترز أن المدعين العامين فى بكين رفعوا دعوى قضائية ضد تينسنت بسبب مزاعم بأن "وضع الشباب" المقيد فى We Chat ينتهك القوانين التى تحمى الأطفال، ولم تشرح الدعوى كيف أن الوضع انتهك القانون المزعوم، وفقا لتقرير موفع "ENGADGET ".

ويمنع وضع الشباب المستخدمين الأصغر سنا من الوصول إلى المدفوعات والعثور على أصدقاء قريبين ولعب ألعاب معينة، وإنها أداة رقابة أبوية فعالة لـ "تطبيق فائق" يمكنه التعامل مع العديد من المهام اليومية فى الصين.

ولم تعلق Tencent على الدعوى، ووضعت مؤخرا حدودا أكثر صرامة للاعبى Honor of Kings الشباب، حيث حدت وقت لعبهم إلى ساعة واحدة فقط فى اليوم فى أيام الأسبوع.

وقد تكون الدعوى جزءا من حملة أوسع نطاقً، وانتقدت وسائل الإعلام الحكومية فى الصين صناعة الألعاب ومنصات الإنترنت هذا الأسبوع فقط، وطالب المسؤولون فى السابق بتوفير حماية أفضل ضد تهديدات الإنترنت للأطفال، وركزت الدولة أيضا الكثير من اهتمامها مؤخرا على كبح جماح عمالقة التكنولوجيا مثل Tencent و Alibaba و Didi ، وفرضت عليهم غرامات مكافحة الاحتكار وحظر التطبيقات المؤقت، وقد تكون الدعوى امتدادا لهذا الجهد.