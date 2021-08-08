«المية خضرا».. جدل واسع بسبب تغير لون مياه شاطئ ميامي بالإسكندرية.. وخبيرة تكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صوراً أظهرت تتغير لون البحر في شاطئ ميامي بشرقي الإسكندرية إلىاللون الأخضر بدلاً من الأزرق، وسط تواجد المصطافين في المباه.

وأثارت الصور جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، مما دفع الكثيرون إلى التساؤل حول سبب أسباب تغير لون مياه البحر إلى الأخضر، بجانب مدى خطورة ذلك على المصطافين.

وتقول الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، إن تغير لون مياه البحر إلى الأخضر يعد ظاهرة طبيعية حدثت أكثر من مرة، وأن سببها ازدهار الهائمات النباتية التي تكون غير مرئية للعين المجردة.

وأوضحت "إسماعيل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء السبت، أن هناك ثلاث عوامل تؤدي إلى تغير لون مياه البحر إلى اللون الأخضر بدلاً من الأزرق، أبرزها ارتفاع درجة الحرارة، وعدم وجود حركة للأمواج، بجانب ارتفاع الأملاح المغذية التي تكون بسبب مياه الصرف.

وأشارت عميد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية إلى أن الهائمات النباتية تكدست في هذا المكان بالتحديد من شاطىء ميامي دونًا عن شواطىء أخرى، لعدم وجود حركة أمواج، وارتفاع حرارة الجو الملحوظ.

وأكدت أنه بمجرد انخفاض درجة حرارة الجو، ستفنى تلك النباتات وتتحلل في مياه البحر، مشيرة إلى أنها ليس لها تأثير كبير على المياه.

وذكَّرت "إسماعيل" بواقعتين مماثلتين، تعودان إلى عامي 2010 و2014، وقعتا في نفس المنطقة، لكنها لم تثر الاهتمام بسبب عدم وجود هذه الأعداد الكبيرة من المصطافين، مؤكدة أنه مع انخفاض درجات الحرارة بعض الشيء ستقل هذه الهائمات بفعل تناقص الغذاء الذي تعتمد عليه.