شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح سلسلة من التحديثات على يندوز خلال 12 شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، تطرح Microsoft سلسلة من التحديثات لتطبيقات OneNote الخاصة بها على Windows بهدف إنشاء تجربة مستخدم واحدة فى الوقت الحالى، وهناك إصداران يمكن للأشخاص استخدامهما وهما تطبيق OneNote المثبت مع Office وتطبيق OneNote for Windows 10 المتاح فى متجر Microsoft.

وستقوم Microsoft بتحديث تطبيق OneNote بميزات حصرية حاليا لنظيرتها المثبتة مسبقًا على نظام التشغيل Windows 10، وعلى الرغم من أنها ستمنح البرنامج أيضا تحديثا مرئيا.

ووفقا لتقرير موقع " engadget" قصدت Microsoft فى الأصل قتل تطبيق OneNote عندما أصبح التطبيق لنظام التشغيل Windows 10 متاحًا، لكنها غيرت خططها وأعادت إحياء التطبيق فى عام 2019، وقامت بترقية برنامج تدوين الملاحظات بمجموعة من الميزات الجديدة وتجميعها مع تثبيتات Office سنويًا فى وقت لاحق، والآن تقول شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ستقوم بتحديث OneNote بالعناصر المرئية التى ستشاركها مع تطبيقات Windows الأخرى كجزء من جهود Microsoft لمنح Windows 11 مظهرًا أكثر سلاسة، وسيحصل تطبيق OneNote المدمج أيضا على حق الوصول إلى أحدث ميزات القلم والحبر من Microsoft، بالإضافة إلى خيار تخطيط واجهة مستخدم التنقل الجديد.

ولا يتعين على أولئك الذين يستخدمون التطبيق المثبت بالفعل مع Office فعل أى شىء ولكن الانتظار حتى يتم طرح التحديثات القادمة، بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون OneNote لنظام التشغيل Windows 10، سترسل لهم Microsoft دعوة داخل التطبيق للترقية إلى التطبيق الآخر بمجرد أن يصبح جاهزًا، وتقول الشركة إنها تتوقع البدء فى إرسال الدعوات فى النصف الثانى من عام 2022، وتنصح المؤسسات الآن بجعل موظفيها يستخدمون تطبيق OneNote، حتى لا يضطروا إلى الترحيل العام المقبل.