روسيا.. تطوير منظومة صاروخية آلية متعددة الإطلاقات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

كشفت مجلة “The National Interest” الأميركية عن أن روسيا تعمل على تطوير منظومة صاروخية آلية متعددة الإطلاقات.

وكتب مؤلف المقالة، مايكل باي، أن المنظومة الصاروخية المحدثة ستتمكن من إصابة الأهداف بشكل أوتوماتيكي، وستكون قادرة على تدمير تجمع سكني بأكمله باطلاقة واحدة.

وقال: “أعتقد أن المنظومة التي يسميها بـ “روبو كاتيوشا” سترابط على الأرجح على متن مركبة مسيرة يمكنها الوصول إلى خط المواجهة بشكل مستقل”.

كما يرى أن الشركات الغربية حال التنفيذ الناجح لهذا المشروع، ستلجأ إلى روسيا للمساعدة في إنتاج مركبة مسيرة.

وتحدث المدير العام السابق لشركة غانيتشيف الروسية المنتجة للمدافع الصاروخية ألكسندر سميرنوف الروسية، أن المنظومات الصاروخية المنتجة في روسيا مثل منظومتا “تورنادو-غي” و”تورنادو-إس”، تحتوي على مكونات قد تصبح لاحقا أساسا لمنظومة صاروخية آلية مقبلة.