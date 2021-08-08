“ناسا” تدخل معركة إخماد حرائق الغابات الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كثفت السلطات الأمريكية من جهودها لإخماد الحرائق التي اندلعت غربي الولايات المتحدة.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) استخدام محطة الفضاء الدولية وتقنيات عبر الأقمار الصناعية لتوجيه رجال الإطفاء إلى أهم النقاط أثناء مكافحة حرائق الغابات.

وأسهمت بيانات الخرائط الحرارية للنباتات التي تقيسها أداة “أيكوستريس”، في احتواء 53% من حريق “بوتليغ” جنوبي ولاية أوريغون.

وتحدد الأداة مدى قوة الحرائق وقربها من البنية التحتية الحيوية، وتمثل الخطورة في المناطق المشتعلة باللون الأحمر.

وفي اليونان، أجلي آلاف السياح والسكان، فيما غطت سحابة من الدخان الكثيف أثينا، مع استمرار حرائق الغابات التي أججها ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وغذتها رياح عاتية في بعض الأماكن، في مشهد بدا أشبه كابوس.

أما في تركيا فقد خفت حدة الحرائق مع هطول الأمطار على الساحل التركي، حيث كان لا يزال 13 حريقا مشتعلا، يوم السبت.

واقتربت حرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا (ساخا) الروسية من قرية سنغار التي يقع فيها مستودع نفط يعود لشركة “ساخا نفط غازبيت”، ويجري إطفاء الحرائق حول هذه القرية باستخدام المروحيات.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بوصول حرائق الغابات إلى قرية بياس كيويل بجمهوية ياقوتيا وإخلاء سكانها.