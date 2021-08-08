تكنولوجيا: تقرير يؤكد دعم iQOO 8 القادم بتصميم مسطح في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سلسلة iQOO 8 رسمياً في حدث يعقد في 17 من أغسطس، ولقد كشفت أحدث التسريبات على أن الإصدار الرئيسي من السلسلة يأتي بتصميم مسطح للشاشة.

أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن سلسلة iQOO 8 المرتقبة ستتضمن اثنان من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي وأيضاً إصدار Pro.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر صفحة “Bald Panda” على منصة Weibo لتؤكد على أن الإصدار الرئيسي من السلسلة سيتميز بشاشة مسطحة، أي بعكس إصدار Pro الذي يأتي بشاشة منحنية.

من جانب أخر أكدت التسريبات الجديدة على أن الهاتف يأتي بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تأتي الإصدارات الجديدة برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus التي تأتي بترقية في آداء وحدة المعالجة وكرت الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تدعم سلسلة iQOO 8 تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما أوضحت التسريبات بعض من مواصفات iQOO 8 Pro الذي ينطلق بشاشة LTPO منحنية بلوحات E5 AMOLED من سامسونج بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 2K ومعدل تحديث 120Hz.

كما يأتي إصدار Pro بتقنية التعتيم DC، وكثافة عرض 517 بيكسل لكل إنش، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة بحجم 1/1.5، وتضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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