شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية نقل جهات الاتصال الخاصة بك من أيفون إلى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تغير هاتفك من أيفون إلى أندرويد، أو كنت تريد أن يكون لديك هاتفان في وقت واحد، فستحتاج إلى نقل جهات الاتصال الخاصة بك، وهناك طرق سهلة لنقل جهات الاتصال نرصدها لك، ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، سواء باستخدام Google Drive أو البريد الالكترونى Gmail.





كيفية نقل جهات الاتصال باستخدام Google Drive

ستتيح لك مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك مع Google Drive نقل كل جهة اتصال على جهازك، وذلك من خلال هذه الخطوات:

1. قم بتنزيل تطبيق Google Drive على جهاز أيفون الخاص بك، وقم بتسجيل الدخول إليه باستخدام حساب جوجل الذي تريد استخدامه على جهاز أندرويد.

2. اضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية العلوية اليسرى، ثم انقر فوق "الإعدادات".

3. اضغط على النسخ الاحتياطي، وإذا كنت لا ترى هذا الخيار، فمن المحتمل أن يعني ذلك أن مؤسستك قد قيدت البيانات التي يمكنك مشاركتها مع جوجل.

4. في الصفحة التي تفتح، اضغط فوق جهات الاتصال وتأكد من تشغيل شريط التمرير، ثم ارجع واضغط فوق بدء النسخ الاحتياطي، وقد يستغرق هذا بعض الوقت، اعتمادًا على عدد جهات الاتصال لديك وما إذا اخترت نسخ أحداث التقويم والصور احتياطيًا أيضًا.

5. بمجرد أن يتم نسخها احتياطيًا، قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل نفسه على هاتف أندرويد الخاص بك، وسيتم نقل جميع جهات الاتصال الخاصة بك.



كيفية نقل جهات الاتصال باستخدام Gmail كيفية نقل جهات الاتصال باستخدام Gmail يمكنك أيضًا مزامنة جهات الاتصال مع Gmail، ولكن ستحتاج إلى تمكين حساب Gmail على جهاز iPhone الخاص بك مسبقًا للقيام بذلك.

1. على هاتف أيفون، افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على خيار البريد.

2. اضغط فوق حسابات، ثم حدد حساب Gmail الذي تريد استخدامه على جهاز أندرويد.

3. في الصفحة التي تفتح، تأكد من تشغيل شريط تمرير جهات الاتصال.

4. قم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Gmail على هاتف أندرويد وستجد جميع جهات اتصال حساب Gmail هذا تلقائيًا.