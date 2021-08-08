شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Galactic تضاعف سعر التذاكر لرحلات سياحة الفضاء.. تبدأ من 450 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون هناك ثلاثة عروض للمستهلكين: مقعد واحد، باقة متعددة المقاعد للأزواج/ الأصدقاء / العائلة، أو شراء رحلة كاملة.
وكانت قالت الشركة قبل عدة سنوات، إن سعرها سيكون حوالي 200 ألف دولار لكل مقعد، قبل أن يتسبب حادث في إغلاق الشركة للمبيعات.
وأضاف كولجلازييه: "بينما نسعى لتقديم عجائب الفضاء إلى عدد كبير من سكان العالم، يسعدنا أن نفتح الباب أمام صناعة وتجربة جديدة تمامًا للمستهلكين".
وكان في أوائل شهر يوليو، سافر برانسون مع خمسة أعضاء آخرين على ارتفاع 53.5 ميلًا فوق سطح الأرض، متجهين إلى حافة الفضاء حيث اختبروا انعدام الوزن.
كما أنه بالإضافة إلى إعادة فتح مبيعات التذاكر، قالت Virgin Galactic إن اختبارها القادم لرحلات الفضاء ، Unity 23 ، سيحدث في أواخر سبتمبر في Spaceport America في نيو مكسيكو ، مع أعضاء من سلاح الجو الإيطالي.