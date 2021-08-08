شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Galactic تضاعف سعر التذاكر لرحلات سياحة الفضاء.. تبدأ من 450 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Virgin Galactic التابعة للسير ريتشارد برانسون إن أسعار تذاكر رحلاتها السياحية إلى حافة الفضاء ستبدأ من 450 ألف دولار، أي ما يقرب من ضعف ما باعته في المبيعات السابقة، وفي بيان أعلن عن أرباح الشركة في الربع الثاني، قالت الشركة، إنها ستعيد فتح مبيعات رحلاتها التجارية لعام 2022 بعد إغلاقها قبل سنوات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون هناك ثلاثة عروض للمستهلكين: مقعد واحد، باقة متعددة المقاعد للأزواج/ الأصدقاء / العائلة، أو شراء رحلة كاملة.

وكانت قالت الشركة قبل عدة سنوات، إن سعرها سيكون حوالي 200 ألف دولار لكل مقعد، قبل أن يتسبب حادث في إغلاق الشركة للمبيعات.

وجاء عن الشركة في البيان: "سيتم فتح المبيعات في البداية لقائمة الشركة المهمة من الرواد الأوائل، وسيتم فتح قائمة أولويات المتابعة للعملاء المهتمين بحجز رحلات الفضاء المستقبلية."

قال مايكل كولجلازيير، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic حاليا، إن الشركة تستفيد من الزيادة في اهتمام المستهلكين بعد الرحلة الناجحة التي تمت الشهر الماضي.

وأضاف كولجلازييه: "بينما نسعى لتقديم عجائب الفضاء إلى عدد كبير من سكان العالم، يسعدنا أن نفتح الباب أمام صناعة وتجربة جديدة تمامًا للمستهلكين".

وكان في أوائل شهر يوليو، سافر برانسون مع خمسة أعضاء آخرين على ارتفاع 53.5 ميلًا فوق سطح الأرض، متجهين إلى حافة الفضاء حيث اختبروا انعدام الوزن.

كما أنه بالإضافة إلى إعادة فتح مبيعات التذاكر، قالت Virgin Galactic إن اختبارها القادم لرحلات الفضاء ، Unity 23 ، سيحدث في أواخر سبتمبر في Spaceport America في نيو مكسيكو ، مع أعضاء من سلاح الجو الإيطالي.