شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو التلقائية على فيس بوك وتويتر و Firefox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كثير من الأحيان يجب أن تكون في موقف حرج لأن مقاطع الفيديو الخاصة بك على تطبيقات مثل فيس بوك وتويتر و Reddit قد تبدأ في التشغيل من تلقاء نفسها عندما لا يكون من المفترض أن تفعل ذلك، حيث يبدأون التشغيل بمجرد تحميل الصفحة أو عند بدء التمرير عبر التطبيق.

وتعد ميزة تشغيل الفيديو التلقائي أمرًا جيدًا ولكن في كثير من الأحيان تبدأ في مشاهدة مقاطع الفيديو التي قد لا تكون مهتمًا بها ويمكن أن تكون مزعجة جدًا أيضًا.



إليك كيفية إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي بين التطبيقات والمتصفحات المختلفة:

- موقع فيس بوك في المتصفح إليك كيفية إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي بين التطبيقات والمتصفحات المختلفة:- موقع فيس بوك في المتصفح

1. افتح القائمة المنسدلة في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

2. حدد "الإعدادات والخصوصية"> "الإعدادات".

3. ابحث عن إعدادات "مقاطع الفيديو" وقم بإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا.

على Android و iOS 1. انقر فوق زر القائمة.

2. اضغط على "الإعدادات والخصوصية".

3. مرر لأسفل إلى "الوسائط وجهات الاتصال" وانقر على "مقاطع الفيديو والصور".

4. قم بإيقاف تشغيل ميزة "التشغيل التلقائي".



- موقع تويتر في المتصفح - موقع تويتر في المتصفح 1.انقر على "المزيد" في القائمة اليمنى وانقر على "الإعدادات والخصوصية".

2.حدد "إمكانية الوصول والعرض واللغات"> "استخدام البيانات".

3.قم بتشغيل ميزة "التشغيل التلقائي".

على Android و iOS 1. انقر على صورة ملفك الشخصي أعلى الشاشة.

2.اضغط على "الإعدادات والخصوصية" في القائمة.

3.ابحث عن "استخدام البيانات" ثم حدد "مطلقًا" في "التشغيل التلقائي للفيديو".

انستجرام لا يسمح لك Instagram بإيقاف التشغيل التلقائي على Instagram ولكن هناك طريقة للقيام بذلك.

1. انتقل إلى "الإعدادات"> "الحساب"> "استخدام البيانات الخلوية".

2.تبديل "استخدام بيانات أقل".



- موقع ريديت

في المتصفح - موقع ريديتفي المتصفح 1. انقر فوق اسم المستخدم الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا وانقر فوق "إعدادات المستخدم" في القائمة.

2.حدد "إعدادات الخلاصة" وقم بإيقاف تشغيل مفتاح "وسائط التشغيل التلقائي".

على Android و iOS 1. انقر فوق الرمز الموجود بجوار شريط البحث ثم انقر فوق "الإعدادات".

2.قم بإيقاف تشغيل خيار "التشغيل التلقائي".



متصفحات سطح المكتب

جوجل كروم متصفحات سطح المكتبجوجل كروم لا يمكنك إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي على Google Chrome ولكن يمكنك إيقاف تشغيل الصوت في المتصفح.

1. اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

2.حدد "الإعدادات"> "إعدادات الموقع"> "الصوت".

3.قم بإيقاف تشغيل الصوت ، يمكنك حتى إضافة استثناءات للمواقع التي تريد تشغيل الصوت عليها.

مايكروسوفت ايدج 1. انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا وحدد "الإعدادات".

2.انقر فوق "أذونات الموقع" في العمود الأيمن ، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى "التشغيل التلقائي للوسائط".

3.حدد الإعدادات التي تريد اختيارها لتشغيل الوسائط تلقائيًا.

فايرفوكس 1. انقر على الأسطر الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا وحدد "التفضيلات".

2.انقر فوق "الخصوصية والأمان" في العمود الأيمن.

3.أذونات> التشغيل التلقائي> الإعدادات.

4.حدد الإعدادات التي تريد اختيارها لتشغيل الوسائط تلقائيًا.

سفاري 1. Safari> التفضيلات في القائمة العلوية.

2. انقر فوق "مواقع الويب" في القائمة العلوية.

3. ابحث عن "تشغيل تلقائي" وابحث عنه.

4. حدد "عدم التشغيل التلقائي مطلقًا" في القائمة المنسدلة أسفل يمين النافذة.