شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على بدائل FaceTime لأجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت بحاجة إلى دردشة فيديو تتضمن مستخدمي iOS وأندرويد، فهناك عدد من التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية التي يمكنك استخدامها بدلاً من Facetime المتاح لمستخدمى أجهزة iOS ، وإمكانية الوصول له من جهاز أندرويد أمر صعب، ويحتاج لطرق محددة، وفيما يلي بعض تطبيقات الدردشة المرئية الأكثر شيوعًا والتي يمكن الاعتماد عليها واستخدامها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "business insider".

• Skype: يتم استخدام تطبيق الدردشة المرئية المملوك لشركة مايكروسوفت لإجراء مكالمات العمل والمكالمات الشخصية.

• ماسنجر فيس بوك: نظرًا لأن معظم الأشخاص يستخدمون فيس بوك بالفعل، فإن تطبيق ماسنجر Messenger يعد وسيلة ملائمة للدردشة المرئية.

• Google Duo: يعد تطبيق الدردشة المرئية من Google بديلاً أسهل لتطبيق Google Hangouts الأقدم والأكثر تعقيدًا.