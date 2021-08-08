علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على بدائل FaceTime لأجهزة أندرويد

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت بحاجة إلى دردشة فيديو تتضمن مستخدمي iOS وأندرويد، فهناك عدد من التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية التي يمكنك استخدامها بدلاً من Facetime المتاح لمستخدمى أجهزة iOS ، وإمكانية الوصول له من جهاز أندرويد أمر صعب، ويحتاج لطرق محددة، وفيما يلي بعض تطبيقات الدردشة المرئية الأكثر شيوعًا والتي يمكن الاعتماد عليها واستخدامها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "business insider".

 

• Skype: يتم استخدام تطبيق الدردشة المرئية المملوك لشركة مايكروسوفت لإجراء مكالمات العمل والمكالمات الشخصية.

 

• ماسنجر فيس بوك: نظرًا لأن معظم الأشخاص يستخدمون فيس بوك بالفعل، فإن تطبيق ماسنجر Messenger يعد وسيلة ملائمة للدردشة المرئية.

 

• Google Duo: يعد تطبيق الدردشة المرئية من Google بديلاً أسهل لتطبيق Google Hangouts الأقدم والأكثر تعقيدًا.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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