شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "واتس آب" يتهم أبل بإنشاء نظام مراقبة.. إليك السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يوم من إعلان شركة أبل عن ميزات جديدة لسلامة الأطفال في أجهزتها، يبدو أن هناك الكثير من الشكوك حول كيفية تأثير ذلك على خصوصية المستخدم، حيث إن القلق موجود لأن أبل هي شركة دافعت دائمًا عن قضية خصوصية المستخدم وأمانه، وقد أثار الرئيس التنفيذي لشركة واتس آب ويل كاثكارت في سلسلة من التغريدات أسئلة صحيحة واتهم شركة أبل بإنشاء نظام مراقبة.

وقال "قرأت المعلومات التي قدمتها أبل أمس وأنا قلق، أعتقد أن هذا هو النهج الخاطئ وانتكاسة لخصوصية الناس في جميع أنحاء العالم"، وقال كذلك إن واتس آب لن "يتبنى هذا النظام" أبدًا.

وجادل كاثكارت بأن أجهزة الكمبيوتر الشخصية موجودة منذ عقود وأنه "لم يكن هناك تفويض مطلقًا لفحص المحتوى الخاص لجميع أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة أو الهواتف على مستوى العالم بحثًا عن محتوى غير قانوني. إنها ليست الطريقة التي تعمل بها التكنولوجيا المبنية في البلدان الحرة".

وقال أيضًا: "هذا نظام مراقبة تم إنشاؤه وتشغيله من قبل شركة أبل ويمكن استخدامه بسهولة لفحص المحتوى الخاص بحثًا عن أي شيء تقرر الحكومة أو الحكومة أنها تريد السيطرة عليه"، إنه سؤال تم طرحه منذ الإعلان عن الميزات التي يمكن استخدامها.

كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة واتس آب شركة أبل لعدم تفاعلها مع خبراء الأمن في هذا الشأن، "هناك الكثير من المشاكل مع هذا النهج، ومن المثير للقلق رؤيتهم يتصرفون دون إشراك الخبراء الذين وثقوا منذ فترة طويلة مخاوفهم التقنية والأوسع نطاقًا بهذا الشأن".

ومن جانبها، أكدت شركة أبل أن خصوصية المستخدم تظل في صميم ميزات الطفل الجديدة. في الأيام القليلة المقبلة، يمكننا أن نتوقع سماع المزيد من الباحثين الأمنيين الآخرين وكذلك أبل حول قضية خصوصية المستخدم برمتها.