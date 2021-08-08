شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تؤثر ضرائب العملات المشفرة بالولايات المتحدة على تقنية بلوكتشين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للجهود المستمرة لتمرير مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين في الولايات المتحدة إعادة تشكيل عالم العملات المشفرة، حيث يناقش المشرعون متطلبات الإبلاغ الضريبي الجديدة على أجزاء مختلفة من نظام بلوكتشين. ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن وزيرة الخزانة جانيت يلين ضغطت بشكل مباشر على المشرعين للحفاظ على أحكام ضريبية أقوى للعملات المشفرة في مشروع قانون البنية التحتية وفقا لما نقله موقع The verege.

إنها علامة على مدى التزام البيت الأبيض بإدخال العملة المشفرة في نظام الإبلاغ الضريبي الأوسع ، حتى في الوقت الذي تهدد فيه تفاصيل المتطلبات الجديدة بإخلال التوازن السياسي الدقيق لخطة البنية التحتية.

ومنذ البداية كان واضعو إطار البنية التحتية من الحزبين يأملون في تعويض الاندفاع في الإنفاق الجديد بقيمة 28 مليار دولار في ضرائب جديدة على العملات الرقمية (تُفرض على مدى 10 سنوات). بشكل عام كانت المقترحات الضريبية غير مثيرة للجدل - لكن تفاصيل من سيتحمل عبء الإبلاغ عن المعاملات كان من الصعب للغاية الاتفاق عليها.

وضع نص الفاتورة الأولي الذي صدر يوم السبت مطلبًا جديدًا واسعًا على وسطاء العملات المشفرة للإبلاغ عن المعاملات كجزء من إقراراتهم الضريبية ، على غرار المتطلبات الحالية لتداول الأصول التقليدية. لكن النص الأصلي ترك تعريف "السمسار" غامضًا ، ومن المحتمل أن يمتد إلى مطوري المحافظ أو عمال المناجم.

تعديل من جانب السيناتور رون وايدن (ديمقراطي - أو آر) وسينثيا لوميس (جمهوري - واي واي) وبات تومي (جمهوري - بنسلفانيا) من شأنه أن يعفي صراحة عمال المناجم من أي متطلبات إبلاغ لكن التعديل لم يمر بعد.

في الآونة الأخيرة عرضت مجموعة من المشرعين بقيادة السناتور مارك وارنر (D-VA) تسوية أكثر قسوة قليلاً ، والتي اكتسبت المزيد من الدعم في الكونجرس لكنها تركت العديد من دعاة العملة المشفرة غير مرتاحين. على وجه الخصوص يشعر المدافعون بالقلق من أن متطلبات الإبلاغ غير المتكافئة في تعديل Warner يمكن أن تؤدي إلى انقسام دائم بين تقنيات blockchain المختلفة.

لا تزال معظم العملات المشفرة تعتمد على blockchains لإثبات العمل مثل Bitcoin ، والتي تتطلب تعدينًا كثيفًا للطاقة للمصادقة على إدخالات جديدة في blockchain. لكن نموذجًا جديدًا من blockchain سيسمح للمعدنين بالمصادقة على الكتل عن طريق جمع مبلغ معين من العملة (ومن ثم "إثبات الحصة") ، مما يسمح بإجراء معاملات أسرع وأكثر تعقيدًا.

لا تزال سلاسل blockchain الخاصة بإثبات الحصة أقل شيوعًا، لكن بعض العملات المعدنية الكبيرة (أبرزها Zcash) تفكر بنشاط في التبديل إلى الوضع الجديد. كما تعمل Ethereum على إطلاق blockchain الخاصة بها ، والتي تسمى Ethereum 2.0 أو ETH2.

يعرّف تعديل Warner "الوسيط" ليشمل عمال المناجم لإثبات ملكية الأسهم وليس عمال المناجم لإثبات العمل ، نظرًا للتعقيد الإضافي والمرونة المالية لتعدين إثبات الحصة. لكن مجموعات العملات المشفرة تشعر بالقلق من أن العبء التنظيمي الإضافي سوف يدفع العملات المعدنية بعيدًا عن أنظمة إثبات الملكية ، مما يخنق الابتكار الجديد قبل أن تتاح له فرصة لترسيخه.