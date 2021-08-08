شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تكشف عن أطول صاروخ مركب تم تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سبيس إكس إنجازًا رئيسيًا آخر في نظام إطلاق ستارشيب القابل لإعادة الاستخدام بالكامل، فقد قامت بتجميع المركبة الفضائية ستارشيب نفسها فوق نموذج أولي من معززها الثقيل الفائق، والذي تم تحميله بمجموعة كاملة من 29 محركًا صاروخيًا من رابتور، والمركبة الفضائية على القمة ستة نفسها. تمثل المركبة الفضائية المكدسة الآن أطول صاروخ مركب تم تطويره في التاريخ وفقا لما نقله موقع TechCrunch.

يعد الذي حدث في موقع تطوير SpaceX في جنوب تكساس ، تطورًا مهمًا لأنها المرة الأولى التي يتم فيها توحيد عنصري نظام Starship الكامل معًا. هذا هو التكوين الذي سيتم استخدامه لإطلاق نموذج المركبة الفضائية التالي في مهمة الاختبار التي يأمل أن تصل إلى المدار.

ويصل نظام الإطلاق المشترك الضخم إلى ما يقرب من 400 قدم (حوالي 390 قدمًا ، ليكون أكثر دقة) ، جنبًا إلى جنب مع منصة الإطلاق المدارية التي تقع عليها ، يبلغ ارتفاع كل شيء حوالي 475 قدمًا وهو أطول من الهرم الأكبر بالجيزة بحسب التقرير.

و الخطوة التالية المحتملة هي فصل نصفي نظام الإطلاق مرة أخرى ، مع إجراء المزيد من العمل والتحليل والاختبار قبل إعادة التجميع استعدادًا لـ اختبار الإطلاق المداري الفعلي.

بالنسبة إلى موعد إجراء اختبار الإطلاق المداري فعليًا ، فليس من الواضح حاليًا، سيستغرق التفكيك والاختبار وإعادة التجميع بعض الوقت ، لكن الشركة بالتأكيد لا تزال تهدف إلى تحقيق ذلك قبل نهاية العام.