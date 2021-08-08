شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعين "مسؤول التظلمات" للامتثال لقواعد الإنترنت في الهند والان مع تفاصيل الخبر
رفعت الشرطة قضايا ضد تويتر عدة مرات بناءً على إجراءات المستخدم، بما في ذلك انتهاكات المواد الإباحية للأطفال أو نشر خرائط سياسية مثيرة للجدل.
عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ليس آمنًا بعد. سيتعين على الحكومة تحديد ما إذا كان المسؤولون التنفيذيون سيضعون الهند في حالة امتثال للقواعد أم لا. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى يوم 10 أغسطس. لقد استوفت شركات مثل Facebook و Google و Telegram المتطلبات بالفعل.
كانت علاقة تويتر متوترة مع الحكومة الهندية، ورفض عملاق وسائل التواصل الاجتماعي منع منتقدي الحكومة الهندية بعد أن هدد المسؤولون بالقبض على موظفين في أوائل فبراير.
وبناءً على ذلك أمرت الهند تويتر بسحب الانتقادات لاستجابتها الوبائية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل. ومثّلت الانتهاكات المزعومة للحكم مجرد تصعيد للتوترات الشديدة بالفعل في هذا الصدد. لا يعني ذلك أن Twitter لديه الكثير من الخيارات سوى الامتثال - فإن ترك السوق الهندية سيوجه ضربة خطيرة لأعماله مع تأثير ضئيل على الرقابة في البلاد.