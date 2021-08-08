شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعين "مسؤول التظلمات" للامتثال لقواعد الإنترنت في الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى تويتر إلى طمأنة الهند واستعادة إجراءات حماية المسؤولية عن المحتوى الذي يصنعه المستخدمون، وذكرت بلومبرج أن تويتر أخبر محكمة هندية أنها عينت ضباط التظلمات والعقود لتكريم القواعد الجديدة التي تطالب الموظفين المحليين بدوام كامل بالتعامل مع قضايا مثل مسائل الامتثال وإنفاذ القانون وفقا لما نقله موقع engadget.

وزعمت المحكمة سابقًا أن تويتر كان "في حالة عدم امتثال تام" وأنه قد جرد الحماية، مما ترك تويتر عرضة للخطر من الناحية القانونية إذا قام المستخدمون باستخدام مواد غير قانونية.

رفعت الشرطة قضايا ضد تويتر عدة مرات بناءً على إجراءات المستخدم، بما في ذلك انتهاكات المواد الإباحية للأطفال أو نشر خرائط سياسية مثيرة للجدل.

عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ليس آمنًا بعد. سيتعين على الحكومة تحديد ما إذا كان المسؤولون التنفيذيون سيضعون الهند في حالة امتثال للقواعد أم لا. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى يوم 10 أغسطس. لقد استوفت شركات مثل Facebook و Google و Telegram المتطلبات بالفعل.

كانت علاقة تويتر متوترة مع الحكومة الهندية، ورفض عملاق وسائل التواصل الاجتماعي منع منتقدي الحكومة الهندية بعد أن هدد المسؤولون بالقبض على موظفين في أوائل فبراير.

وبناءً على ذلك أمرت الهند تويتر بسحب الانتقادات لاستجابتها الوبائية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل. ومثّلت الانتهاكات المزعومة للحكم مجرد تصعيد للتوترات الشديدة بالفعل في هذا الصدد. لا يعني ذلك أن Twitter لديه الكثير من الخيارات سوى الامتثال - فإن ترك السوق الهندية سيوجه ضربة خطيرة لأعماله مع تأثير ضئيل على الرقابة في البلاد.