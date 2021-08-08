شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لشراء Epic Games بعد صراعها مع أبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لقتالهما المرير حول لعبة Fortnite الشهيرة على متجر Play، فكرت جوجل في شراء "بعض أو كل" من المطور Epic Games، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، ووفقًا لملفات المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا والتي شاهدتها The Verge، يُزعم أن جوجل عرضت "صفقة خاصة" لإطلاق Fortnite مرة أخرى على متجر أندرويد.

وقد غرد الرئيس التنفيذي لشركة Epic، تيم سويني، أن هذا "لم يكن على علم به في ذلك الوقت، وبسبب أمر الحماية الصادر عن المحكمة، اكتشفنا الآن بشأن تفكير جوجل في شراء Epic لإيقاف جهودنا للتنافس مع جوجل Play"، وأضاف "ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون بمثابة مفاوضات لشراء Epic أو محاولة استحواذ معادية، هنا يتحدث جوجل أيضًا عن تجربة التحميل الجانبي" السيئة بصراحة "التي ابتكروها، كل ذلك أثناء الترويج لـ أندرويد علنًا على أنه" منصة مفتوحة ".

وقد ادعت Epic أن جوجل تعرضت للتهديد بسبب خططها لتجاوز عمولة جوجل Play Store الرسمية من خلال توزيع Fortnite عبر قنوات أخرى، وفي مقطع غير مُحدد، قالت Epic: "لقد ذهبت جوجل إلى حد تقاسم أرباحها الاحتكارية مع شركاء الأعمال لتأمين موافقتهم على صد المنافسة، وقد طورت سلسلة من المشاريع الداخلية لمعالجة" العدوى "التي تتصورها من الجهود التي بذلتها تقدم Epic وغيرها بدائل تنافسية للمستهلكين والمطورين، بل إنها فكرت في شراء بعض أو كل Epic لسحق هذا التهديد ".