تكنولوجيا: رصد Mi Mix 4 في قاعدة بيانات Geekbench إستعداداً للإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench على أن شاومي تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus.

ينطلق هاتف Mi Mix 4 بنموذج رقم 2106118C من شاومي في الحدث المقرر عقده في 10 من أغسطس، ولقد أكدت شاومي على خططها لإطلاق الهاتف بواجهة MIUI 12.5.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن تقدم شاومي نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت أو قد تصل السعة التخزينية في أعلى نموذج إلى 512 جيجا بايت.

كما أوضحت أحدث التسريبات المصورة لملصق إعلاني أو هاتف Mi Mix 4 لن يأتي بشاشة ثانوية في الجهة الخلفية، وهو ما تؤكد عليه شاشة الحماية التي تظهر في الملصق الإعلاني.

وتؤكد الصور أيضاً على دعم الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تتميز الكاميرة بتصميم مستطيل في الجهة الخلفية، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

يذكر أن الإعلان التشويقي السابق أكد على دعم الهاتف بتقنية UWB، ومن المتوقع أن يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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