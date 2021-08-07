علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يكشف عن حافظة لوحة مفاتيح Mi Pad 5

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني شاومي إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن لمحات تصميم حافظة لوحة المفاتيح المقدمة لإصدارها القادم من الأجهزة اللوحية Mi Pad 5.

ينطلق حدث شاومي في 10 من أغسطس للإعلان الرسمي عن سلسلة Mi Pad 5، ولقد بدأت العملاق الصيني بالفعل في إستعراض لمحات من تصميم ومميزات الجهاز اللوحي في بعض الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم.

ولقد كشف الإعلان التشويقي الأول عن دعم الجهاز اللوحي لقلم stylus، إلا أن الشركة لم تؤكد على دعم تصميم الجهاز لإدراج القلم، أو أن حافظة لوحة المفاتيح ستدعم تخزين القلم.

وفي الإعلان التشويقي الثاني كُشِف عن تصميم حافظة لوحة المفاتيح، وعن تصميم الشاشة المميز بالزوايا المستديرة، كما يظهر الغطاء بتصميم جلدي.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يدعم Mi Pad 5 الإتصال بشبكات LTE/5G، كما يتيمز تصميم الجهاز بهيكل معدني، ومن المتوقع أن تقدم شاومي ثلاثة إصدارات من السلسلة تشمل Mi Pad 5 و Mi Pad 5 Lite و Mi Pad 5 Pro.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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