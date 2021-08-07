تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يكشف عن حافظة لوحة مفاتيح Mi Pad 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني شاومي إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن لمحات تصميم حافظة لوحة المفاتيح المقدمة لإصدارها القادم من الأجهزة اللوحية Mi Pad 5.

ينطلق حدث شاومي في 10 من أغسطس للإعلان الرسمي عن سلسلة Mi Pad 5، ولقد بدأت العملاق الصيني بالفعل في إستعراض لمحات من تصميم ومميزات الجهاز اللوحي في بعض الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم.

ولقد كشف الإعلان التشويقي الأول عن دعم الجهاز اللوحي لقلم stylus، إلا أن الشركة لم تؤكد على دعم تصميم الجهاز لإدراج القلم، أو أن حافظة لوحة المفاتيح ستدعم تخزين القلم.

وفي الإعلان التشويقي الثاني كُشِف عن تصميم حافظة لوحة المفاتيح، وعن تصميم الشاشة المميز بالزوايا المستديرة، كما يظهر الغطاء بتصميم جلدي.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يدعم Mi Pad 5 الإتصال بشبكات LTE/5G، كما يتيمز تصميم الجهاز بهيكل معدني، ومن المتوقع أن تقدم شاومي ثلاثة إصدارات من السلسلة تشمل Mi Pad 5 و Mi Pad 5 Lite و Mi Pad 5 Pro.

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