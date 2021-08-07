شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء تغرد بشأن "عناكب" شاهدتها وهي في الفضاء و"ناسا" تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت رائدة الفضاء وعضو طاقم محطة الفضاء الدولية، ميجان ماك آرثر، تغريدة أثارت من خلالها الكثير من التساؤلات وردود الأفعال، الأمر الذي جعل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تعلق.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كتبت ماك آرثر: "هل من الغريب أنه بعد 100 يوم في المحطة الفضائية، عندما أرى قطعة صغيرة من الوبر أو طعام يطفو، يتفاعل جسدي بخوف وكأنني رأيت عنكبوتا؟ قبل أن يتمكن عقلي خلال جزء من الثانية من التعود، وأقول لنفسي: استرخي، أنت في الفضاء. تذكري، لا توجد عناكب".

وإثر تغريدة ماك آرثر، تفاعل حساب "تويتر" الخاص ببحوث محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة "ناسا" مع منشورها، وأكد وجود العناكب سابقا في المحطة.

وكتب حساب "ناسا": "لا توجد عناكب معك الآن، لكن نذكرك، كانت هناك عناكب في المحطة بهدف البحث".

وأضاف: "لقد تم إرسال عناكب الجرم السماوي الذهبية إلى الفضاء لدراسة ما إذا كانت العناكب تحيك شبكاتها بشكل مختلف في الجاذبية الصغرى وكيف تقوم بذلك".