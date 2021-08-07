شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يبرر حظر حسابات الأكاديميين الباحثين عن المعلومات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لموقع The Verege تدعي شركة فيس بوك أنها حظرت الحسابات "لوقف التجريف غير المصرح به وحماية خصوصية الأشخاص بما يتماشى مع برنامج الخصوصية الخاص بها، بموجب أمر FTC تم وضع الترتيب المعني في مكانه في أعقاب فضيحة Cambridge Analytica ويقول إن فيس بوك يجب أن يحصل على "موافقة صريحة مؤكدة" من المستخدمين قبل مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث يُعرف باسم "مرسوم الموافقة" والحفاظ على "برنامج خصوصية شامل".
وأضاف التقرير أن صياغة فيس بوك حول أي جزء من الأمر الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) يفرض أفعالها غامضة لكن الوكالة كانت مع ذلك غير راضية عن ادعاءاتها.
اشتكى القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية صمويل ليفين إلى مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في خطاب حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست.