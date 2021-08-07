شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يبرر حظر حسابات الأكاديميين الباحثين عن المعلومات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما حظر فيس بوك الحسابات الشخصية للأكاديميين الذين يبحثون عن شفافية الإعلانات والمعلومات الخاطئة على منصته هذا الأسبوع، برر القرار جزئيًا بالقول إنه كان يتبع القواعد التى وضعتها لجنة التجارة الفيدرالية فقط، لكن لجنة التجارة الفيدرالية نفسها تقول إن هذا "غير دقيق" وأن قواعدها لا تتطلب مثل هذا الإجراء، حسب صحيفة واشنطن بوست.

ووفقًا لموقع The Verege تدعي شركة فيس بوك أنها حظرت الحسابات "لوقف التجريف غير المصرح به وحماية خصوصية الأشخاص بما يتماشى مع برنامج الخصوصية الخاص بها، بموجب أمر FTC تم وضع الترتيب المعني في مكانه في أعقاب فضيحة Cambridge Analytica ويقول إن فيس بوك يجب أن يحصل على "موافقة صريحة مؤكدة" من المستخدمين قبل مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث يُعرف باسم "مرسوم الموافقة" والحفاظ على "برنامج خصوصية شامل".

وأضاف التقرير أن صياغة فيس بوك حول أي جزء من الأمر الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) يفرض أفعالها غامضة لكن الوكالة كانت مع ذلك غير راضية عن ادعاءاتها.

اشتكى القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية صمويل ليفين إلى مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في خطاب حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست.

قال ليفين: "لو كنت تفي بالتزامك بالاتصال بنا مقدمًا ، لكنا أشرنا إلى أن مرسوم الموافقة لا يمنع Facebook من إنشاء استثناءات للبحث عن حسن النية في المصلحة العامة". "بينما أقدر أن Facebook قد صحح السجل الآن ، أشعر بخيبة أمل من الطريقة التي تصرفت بها شركتك في هذا الأمر."